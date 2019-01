Natureza e atividades na água perto de Curitiba viram opção para quem não tirou férias

Quem mora em Curitiba e redondeza e está trabalhando neste verão ensolarado conta os minutos para a chegada do final de semana. Os destinos e possibilidades da região próxima à capital são um trunfo para aproveitar a estação e estar novo em folha na segunda-feira para o trabalho. A Pousada Vila Flor, em Antonina, é uma oportunidade de unir o útil ao agradável, com excelente custo-benefício, aproveitar o verão pertinho de Curitiba.

A Pousada VilaFlor é uma parada estratégica para aproveitar as belezas naturais da região. Localizada aos pés do Pico Paraná, no meio da Mata Atlântica, o empreendimento oferece hospedagem, alimentação e ponto de partida para diversos passeios.

O passeio começa pelo próprio trajeto que pode ser pela estrada da Graciosa, eleita uma das 3 rodovias mais bonitas do Brasil. Ela foi construída por Jesuítas, antes mesmo da estrada de ferro, e ao longo dos seus caminhos sinuosos possui hortênsias e muita exuberância da Mata Atlântica.

Roteiros de um dia

Para os famosos bate-e-volta, o turista pode sair cedinho de Curitiba, fazer seu check-in, e seguir direto para o rafting. Paramentados com roupa de banho, short, camiseta e muito filtro solar, os barcos comportam a partir de duas pessoas e saem da Pousada VilaFlor. Depois do passeio de 3 km de corredeiras do Rio Cachoeira, e do banho de rio ao final do percurso, podendo almoçar e descansar na pousada. Para a tarde, o turista pode escolher entre um bom banho de piscina ou de cachoeira, retornando para Curitiba ao entardecer, após visitar a charmosa Antonina.

Para perfis mais sossegados de turistas, no lugar do rafting recomenda-se fazer uma parada em Antonina na fábrica de balas de banana Bananina, onde é possível ver parte do maquinário que produz a iguaria local, além de degustar o produto e outras delícias da região. Outra opção é visitar a cidade histórica de Antonina, seus casarios, praça com coreto e uma bela vista da baía margeada pela cadeia de montanhas da Serra do Mar. Para acalmar o calor, as opções são banhos de piscina e de rio, ou uma caminhada no frescor da mata atlântica, oferecidos na Pousada VilaFlor.

Roteiros de final de semana

Se a opção é curtir todo o final de semana, as opções são muitas. Além do rafting, das cachoeiras e da piscina, o turista pode incorporar ao seu passeio um roteiro de observação de aves da região. O ornitólogo Luciano Breves tem passeios orientativos nos comedouros da Pousada ou com guia especializado, com agendamento. Se o turista quiser, pode levar a sua bicicleta e passear pelas vias e trilhas da região.

Se o perfil do turista é mais tranqüilo, as opções passam por aproveitar os amistosos jacus e interagir com os pássaros da região, que circulam livremente pela Pousada, divertir-se com carrinhos de rolimã ou aproveitar para caminhar pela redondeza.

Para a noite de sábado, a opção é saborear a culinária regional com passeio em Antonina e ainda conhecer o artesanato local, que é muito rico. Recomendam-se os restaurantes do centro da cidade como Cantina Casa Verde, Le Bristro e Caçarola do Joca.

SERVIÇO:

Pousada VilaFlor

Rod PR-340, KM 25 - Antonina - PR

Informações e reservas: (41) 3462-8565 / (41) 99269 2374 ou pelo site www.pousadavilaflor.com

Pacote Day-use: R$ 40,00 por pessoa; Pacote Day-use com almoço: R$ 75,00 por pessoa. Diárias a partir de R$ 160,00 (single, apartamento). Crianças até seis anos não pagam e de sete a 11 anos têm diária diferenciada de R$ 50,00. Descontos de 20% para Copelianos.

Rafting

O Rafting é uma aventura realizada por um percurso de 3 km com corredeiras que vão do nível 1 ao 3 (em uma escala que vai até 5) com 2 paradas pra descanso em verdadeiras piscinas naturais, realizado em no mínimo 1h30. Incluso fotos e seguro atividade. Mínimo por descida: 2 pessoas. Máximo: 30 pessoas. Saídas diárias com agendamento prévio. Idade mínima: 6 anos.

OFC Rafting | Guilherme Oliveira

(41) 99246-5259

R$ 60,00 por pessoa, com pagamento apenas em dinheiro.

Observação de aves

Passeios personalizados de acordo com o interesse do cliente. Hóspedes da Pousada tem preços especiais. Saídas sempre com agendamento prévio.

Ornithos | Luciano Breves

(41) 99868-2541

Fábrica de Banana Bananina

A Bala de Banana Bananina é um produto típico do Paraná, famoso pelo seu sabor e qualidade. A história dessa empresa familiar é contada através das fotografias encontradas no museu da fábrica, de onde também é possível observar a fabricação desta iguaria. Na loja da fábrica está disponível para degustação os diversos sabores da bala, além de produtos paranaenses e souvenirs da cidade de Antonina.

Rua Zung Sui Shen, 91 Jardim Barigui, Antonina.

Telefone: (41) 3432 1383

Cantina Casa Verde

Cardápio variado, incluindo pizzas, massas, carnes e moquecas, em espaço acolhedor com tijolo aparente. Abre quinta-feira para jantar (19h às 23h) e de sexta-feira a domingo para almoço e jantar (das 12h às 23h).

Travessa Marinho de Souza, 34 - Centro, Antonina

Telefone: (41) (41) 3432-3612

Le Bistro

Restaurante com vista para a baía de Antonina,o cardápio conta com frutos do mar à La carte ou com rodízio de frutos do mar, com opção que inclui barreado ou caldeirada.

Travessa Vitório Carraro,25, Antonina

Telefone: (41) 3432-4947

www.bristroantonina.com.br

Caçarola do Joca

Restaurante tradicional de Antonina, fundado há mais de 30 anos, especializado em frutos do mar e famoso pela casquinha de siri. Serve também Barreado. Abre sábado e domingo para almoço e jantar.

Rua Antonio Prado, 42 | Feira-mar, Antonina

Telefone: (41) 3432 1286