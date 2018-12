NBB aposta em vácuo de fim de ano para promover novo torneio de basquete

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Principal liga de basquete do Brasil, o NBB quer aproveitar o fim de ano, momento em que o país têm poucas atrações esportivas profissionais para acompanhar ao vivo ou pela televisão, para emplacar um novo torneio, de tiro curto e com jogos eliminatórios.

A Copa Super 8 reúne a partir desta quinta (20) os oito melhores times do primeiro turno da competição. O torneio já começa nas quartas de final. Quem vencer avança às semifinais e posteriormente à decisão.

A competição será dividida em duas janelas. De quinta a sábado (22) acontecem os jogos de quartas de final. As fases seguintes serão disputadas de 26 a 29 de dezembro.

Os confrontos das quartas serão Franca (1º) x São José (8º), Pinheiros (2º) x Botafogo (7º), Flamengo (3º) x Minas (6º) e Mogi das Cruzes (4º) x Paulistano (5º).

O vencedor da Copa Super 8 terá direito a uma vaga na próxima temporada da Liga das Américas, motivo que deve fazer os times entrarem com força máxima na competição.

"É uma oportunidade para [os torcedores] verem as melhores equipes do primeiro turno da competição nacional em um hiato que existe nesta época de Natal e Ano Novo. A Liga Nacional de Basquete continuará sempre promovendo, desenvolvendo e massificando nosso basquete", afirma Kouros Monadjemi, presidente da entidade responsável pelo NBB.

Já nas quartas de final haverá uma reedição da última decisão do NBB, entre Mogi e Paulistano, duelo vencido pela equipe da capital em junho.

Outro atrativo está no confronto entre Minas e Flamengo, que marcará a estreia de Leandrinho, campeão da NBA pelo Golden State Warriors na temporada 2014/15, pelos mineiros. Ele debutará contra uma das equipes que já defendeu no basquete brasileiro.

Campeão paulista e da Liga Sul-Americana, este último título conquistado na semana passada, o Franca buscará seu terceiro troféu na temporada. Líder do primeiro turno do NBB, o time comandado pelo técnico Helinho tornou-se a equipe a ser batida pelos rivais.

COPA SUPER 8

20/12 (Quinta-feira)

20h15 Mogi das Cruzes/Helbor x Paulistano/Corpore

Na TV: ESPN

No ginásio: o ingresso no Hugo Ramos custa R$ 20, com direito à meia-entrada

21/12 (Sexta-feira)

21h10 Sesi Franca Basquete x São José Basketball

Na TV: Fox Sports

No ginásio: o ingresso na arquibancada custa R$ 15, e na numerada, R$ 30, com vários pontos de venda na cidade; no dia do jogo, os valores vão a R$ 20 e R$ 40, com bilhetes à venda no Pedrocão

22/12 (Sábado)

14h Flamengo x Life Fitness/Minas

Na TV: Band

No ginásio: para entrar na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico, basta levar um brinquedo em bom estado, que será doado

16h Pinheiros x Botafogo

Na TV: BandSports

No ginásio: a entrada é gratuita no Henrique Vilaboim