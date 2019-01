Negociações de acordo Mercosul-UE devem ser retomadas logo, diz comissária

Folhapress

DAVOS, SUIÇA, E PARIS, FRANÇA (FOLHAPRESS) - A comissária europeia de Comércio, Cecilia Malmström, disse nesta quinta-feira (24) em Davos que uma nova rodada de negociações do acordo entre Mercosul e União Europeia (UE) deve acontecer nos próximos seis meses. O tratado é discutido há mais de 20 anos.

"O governo [Bolsonaro] precisa de um tempo para se coordenar internamente e com os parceiros de bloco", afirmou ela, depois de se reunir com o chanceler brasileiro, Ernesto Araújo, único integrante do alto escalão do Executivo que continua na cidade suíça, em que acontece até sexta (25) o Fórum Econômico Mundial -o presidente e outros ministros partiram no meio da tarde de quinta.

Sobre a recente imposição, pela UE, de cotas para alguns produtos derivados do aço, medida que afeta parte das exportações siderúrgicas brasileiras, Malmstöm disse que as salvaguardas se devem a barreiras fixadas em 2018 pelos EUA para o aço estrangeiro.

"Estamos tentando achar uma maneira de lidar com isso. Precisamos nos certificar de que temos mecanismos de proteção prontos se houver uma alta de importações que cause dumping no mercado. Tentamos fazer isso de uma maneira que respeite fluxos comerciais tradicionais, não queremos ser protecionistas."