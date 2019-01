Netanyahu anuncia que ajuda de Israel a Brumadinho será enviada em 24 horas

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, disse que uma ajuda às buscas em Brumadinho (MG) será enviada em 24 horas ao Brasil.

"Eu falei com Jair Bolsonaro após o desastre do desmoronamento no Brasil. Eu ofereci que Israel enviasse ajuda para o local do desastre e ajudasse na busca de sobreviventes. Ele me agradeceu e aceitou minha oferta. Nós combinamos que uma missão israelense partirá em 24 horas", escreveu Netanyahu pelo Twitter.

De acordo com assessores palacianos, serão enviados equipamentos que captem sons e imagens para busca de sobreviventes no local atingido por um mar de lama.

Ao menos onze pessoas morreram e outras 299 estão desaparecidas.

Depois de voltar de Minas Gerais, onde sobrevoou a região e Brumadinho, Bolsonaro disse que só restava seguir nas buscas e que o número de mortos deve subir.

Desde o período de campanha, o presidente defende uma aproximação do Brasil com Israel e já prometeu seguir os EUA de Donald Trump e transferir a embaixada brasileira de Tel-Aviv a Jerusalém.

Netanyahu veio ao Brasil em dezembro e permaneceu no país até a posse, em 1o de janeiro.