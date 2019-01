Neusa Borges ganha chance em série, mas clama para fazer novelas

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fora da Globo há quatro anos e sem nenhuma sequela após sofrer dois AVCs (Acidente Vascular Cerebral), em 2011 e em 2012, a atriz Neusa Borges, 77, se diz pronta para a próxima.

A artista já gravou uma participação especial em um dos episódios da terceira temporada da série "Sob Pressão", com estreia programada para 2019 na Globo. Ela também diz ter feito participação em dois filmes que ainda serão lançados. Porém, Neusa quer mais.

A última novela na Globo com Neusa no elenco foi "Boogie Oogie", em 2014. Depois disso, ela fez "Escrava Mãe", já na Record, e outras participações em programas de TV. A atriz afirma que deseja voltar para uma novela.

Em bate-papo com o portal F5, da Folha de S.Paulo, ela conta detalhes sobre o que pensa de seu futuro, clama para que a autora Gloria Perez lhe dê uma nova chance, relembra quem mais a ajudou e fala dos momentos difíceis que sofreu enquanto doente.

TRABALHO EM 'SOB PRESSÃO'

A personagem é a Lindaci. É mais uma paciente atendida no hospital. Ela dá entrada porque está com sintomas de meningite. O companheiro dela também está com a doença. Eu nem sabia que era contagioso, aprendi na gravação. É uma personagem engraçada, divertida. Ficou muito bacana.

AVCs SOFRIDOS

Eu estou boa agora. Foi por desgaste. Emendei uma novela na outra. Tinha feito "A Vida da Gente" [2011] e "Salve Jorge" [2012]. No primeiro fiquei bem de molho, mas voltei e gravei até o fim. Pouco tempo do término comecei a gravar 'Salve'. Eu morando em Salvador e indo ao Rio. Quando tinha pouca coisa para gravar, ia e voltava no mesmo dia. Já não era mais neném, não tinha mais 30 anos. Baqueei.

SEM SEQUELAS

Agora estou legal. Gravei uma participação numa novela portuguesa. Tenho participação em dois filmes que devem entrar em cartaz em breve que são "O Fio da Meada" e "Filhos de Tanquinho". Tenho projeto de outros dois, mas ainda não fechei, então prefiro não revelar.

AJUDA NA DIFICULDADE

Quem tem amigos não morre pagão. Uma coisa eu digo: os meus melhores amigos não são artistas. Sei que sou respeitada, que todos têm carinho especial, mas na hora do vamos ver, ter amigo artista é difícil. Não gosto de amizade só de 'oi'. Você termina uma novela, fica 11 meses com a pessoa e uma semana depois ela só fala 'oi'.

PARCERIAS E AMIZADES

Eu nunca me entrosei com a vida artística, detesto essa coisa de ser diva, estrela. Gosto de ser eu mesma. Nunca me entrosei com diretor, ator. As pessoas acham que eu sou a melhor amiga da Gloria Perez por ter feito novelas dela, mas não sei nem onde ela mora, não tenho contato. Mas ela me ajudou muito. Não tenho amigos na área. Estou jogada às traças pedindo a Deus que na próxima novela da Gloria ela lembre de mim.

SAUDADE DOS HOLOFOTES

Quero voltar a trabalhar. Você sabe que pobre e preto não pode ficar doente muito tempo. Imagine ficar desempregado dois anos? São 65 anos de carreira, 48 deles na Globo. Não dá para o povo esquecer de mim. Não tenho sequela, estou numa boa. Estou entre os 14 milhões de desempregados no Brasil.

MEMÓRIA CURTA

Sou uma desempregada. Participei na Record de "Escrava Mãe", me prometeram que me chamariam para mais cosias, mas o povo esquece da gente com facilidade.

IDADE NÃO É EMPECILHO

A idade chega, mas eu estou bem, a Neusa Borges está boa para cacete. Só que ninguém me chama para fazer porra nenhuma. Mas eu fico na minha, não vou me arrastar na porta da Globo. Acredito na força divina: se ninguém me chama é porque Deus não quer. Em 65 anos de carreira, ninguém conhece meu trabalho? Mas eu sou uma negra tinhosa, gosto de aparecer, sou mulher de luta e de garra.

TRABALHOS MAIS MARCANTES

Lembro bem da Eugênia de 'O Meu Pé de Laranja Lima' [1980] e claro das novelas com a Gloria [Perez]. Ainda sou reconhecida pelo 'O Clone' [2001]. No exterior, inclusive. Lá lembram mais do que no Brasil. Mas é passado e eu não sou mulher de viver de passado. Casei nove vezes, mas nem me lembro dos meus ex-maridos.