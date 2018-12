New Order ‘quebra tudo’ em show em Curitiba. Veja fotos

Redação Bem Paraná

O New Order prometia “quebrar tudo” em Curitiba. E cumpriu. A banda, uma das mais influentes do mundo nos anos 1980, tocou neste domingo (2) na Capital, na Live Curitiba. O show reuniu um público superior a 5 mil pessoas. Precursora de uma espécie de síntese entre o rock e a música eletrônica, a banda integra o Hall da Fama Musical do Reino Unido e já vendeu mais de 20 milhões de álbuns em 38 anos.

Fundada em 1980, a banda nasceu dos “escombros” do Joy Division, que encerrou as atividades após o suicídio do vocalista ian Curtis, em 18 de maio de 1980. Os membros remanescentes do grupo, Bernard Summer, Peter Hook e Stephen Morris, decidiram continuar juntos e mudaram o nome do grupo para New Order.

- Foto: Cassiano Rosário

O show foi aberto com ‘Singularity’, seguida por 'Regret’. O setlist ainda previa ‘Age Of Consent’, ‘Ultraviolence’, ‘Academic’, ‘Decades’, ‘Superheated’, ‘Tutti Frutti’, ‘Subculture’, ‘Bizarre Love Triangle’, ‘Vanishing Point’, ‘Waiting for the Sirens' Call’, ‘Plastic’, ‘The Perfect Kiss’, ‘True Faith’, ‘Blue Monday’ e ‘Temptation’.

Já o bis previa covers do Joy Division, como ‘Atmosphere’ e ‘Love Will Tear Us Apart’.