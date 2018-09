Neymar, Cristiano Ronaldo e Mbappé ajudam a divulgar game Fifa 19

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Eletronic Arts reuniu diversas estrelas do futebol para o trailer de divulgação do Fifa 19, com lançamento previsto para 28 de setembro.

No vídeo, fãs do game se transformam enquanto jogam em craques como Neymar, Cristiano Ronaldo e Kylian Mbappé.

Outros jogadores e ex-atletas como Kevin De Bruyne, Paulo Dybal, Pep Guardiola, Steven Gerrard e Alessandro Del Piero participam da campanha.

O Fifa 19 estará disponível para computador, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

A Eletronic Arts disputa mercado com o Pro Evolution Soccer. A EA tem contratos de exclusividade com os campeonatos espanhol, francês, alemão e a Liga dos Campões, por exemplo.

Já grandes clubes brasileiros como Corinthians, Flamengo, Palmeiras, São Paulo e Vasco fecharam contrato de exclusividade com o PES.