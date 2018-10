Neymar e Bruna Marquezine se alfinetam em redes sociais após fim de namoro

Da redação

Depois de surpreender os fãs com o anúncio do término de seu relacionamento com Neymar, na quinta-feira (18), a atriz Bruna Marquezine publicou um post em sua conta no Instagram com o que pareceu ser um recado cifrado para o ex. “Não sei como te explicar que você tem que se importar com as pessoas”, escreveu a atriz, que desde então excluiu a postagem de sua conta. Já o jogador, que acompanhou o amigo e surfista Gabriel Medina em competição realizada em Portugal, nesta sexta-feira (19), também se expressou de maneira misteriosa. “De tudo que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos porque foi para isso que fomos criados”, escreveu Neymar em uma publicação no Stories do Instagram. Fãs especularam que os dois terminaram por causa de posições políticas.

Treta



Irmão de Bruno Gagliasso briga com Gio Ewbank na internet

Thiago Gagliasso, irmão do ator Bruno Gagliasso, resolveu expor ontem, em seu perfil no Instagram, uma mensagem em que a cunhada Giovanna Ewbank teria enviado para ele no Whatsapp. Na conversa, a apresentadora aparentemente discute com Thiago por um comentário que ele teria feito sobre a “televisão estar morrendo”. Bruno, marido de Giovanna, é o protagonista da próxima novela das 21h, ‘Sétimo Guardião’. Na imagem compartilhada por Thiago, Giovanna deu a entender que o cunhado era mal agradecido pela ajuda que receberia do marido. “Já que ela ama tanto falar da vida pessoal no ”Amores da Gioh” [canal de Youtube] porque ela não posta isso também lá? (...)”, questionou Thiago. “Quem escreve o que quer... leia as consequências! Não preciso aparecer... mas as verdades chegam!”. Seguidores na internet acreditam que a discussão começou por divergências políticas, já que Thiago Gagliasso declarou apoio ao presidenciável Jair Bolsonaro e Giovanna e Bruno aderiram à campanha “Ele não”.

Felizes



Homem mais forte do mundo, Julius Björnsson se casa na Islândia

O ator e fisiculturista islandês Hafþór Júlíus Björnsson, famoso por seu papel como Gregor Clegane, a “Montanha” de “Game of Thrones”, casou-se neste sábado (20) em seu país natal, a Islândia. A escolhida foi a canadense Kelsey Henson. Apesar de também gostar de puxar um ferro, a noiva tem dimensões bem mais modestas do que o noivo. Com 1,57m, ela bate praticamente na cintura de Hafþór, que tem 2,06 e já ganhou uma competição de homem mais forte do mundo em 2018.

Inglaterra

Príncipe Harry diz que torce para que bebê real seja menina

Se depender da vontade do príncipe Harry, uma princesinha (literalmente) virá ao mundo nos próximos meses. Isso porque o nobre, que anunciou há alguns dias estar esperando o seu primeiro filho com a esposa, Meghan Markle, revelou que torce para que o bebê seja uma menina. A declaração foi dada durante um evento de ciclismo em Sidney. A conta chega até a especular se Harry já não saberia de algo a mais além do que já foi divulgado. Isso porque, enquanto estavam em Melbourne, na sexta-feira (19), Harry e Meghan encontraram-se com uma fã com uma bebê chamada Harriet, a versão feminina de Harry na língua inglesa. “Esse é um ótimo nome”, disse o príncipe.

Níver do dia

Juca Chaves

humorista e compositor brasileiro.

80 anos