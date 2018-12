Neymar e Messi são estrelas da 'Netflix' do futebol

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Neymar, Messi e Luis Suárez, que foram companheiros de ataque no Barcelona, agora são estrelas de uma nova plataforma digital de conteúdo esportivo.

Otro é um serviço de streaming, uma espécie de Netflix com conteúdo em vídeo relacionado a grandes jogadores e ex-jogadores de futebol. No Brasil, a plataforma entrou no ar às 22h deste domingo (2), em otro.com.

Por enquanto, 65 episódios estão disponíveis em oito idiomas (entre eles português), incluindo entrevistas, documentários e desafios entre atletas. A assinatura mensal custa US$ 3,99 (R$ 15), e uma parte do conteúdo pode ser vista gratuitamente.

"Os fãs de futebol ao redor do mundo querem uma conexão mais profunda com seus ídolos, e é com esse objetivo que surgiu a Otro. Nossa escalação de jogadores de alto nível ultrapassou as minhas expectativas", disse o CEO da plataforma, Jeremy Dale.

Além de Messi, Neymar e Suárez, David Beckham, Zinedine Zidane, James Rodríguez, Romelu Lukaku, Gabriel Jesus, David Luiz, a holandesa Lieke Martens, entre outros, protagonizam episódios da plataforma. A promessa dos produtores é atrair mais atletas nos próximos meses.

Na última sexta (30), a Otro chamou a atenção dos fãs de futebol ao divulgar uma série de fotos com suas estrelas nas redes sociais, mas sem revelar nenhuma informação sobre o conteúdo da plataforma.

SÉRIES ORIGINAIS

Produzidas por diferentes cineastas, as séries falam dos principais jogadores do futebol mundial. Serão cinco novos episódios por semana.

Jogo Moderno

É uma série documental em que nomes do futebol internacional compartilham suas opiniões sobre diferentes aspectos da profissão, como contratos, pressão, dificuldades durante períodos de lesão e aposentadoria. Participam jogadores e ex-jogadores como Beckham, Zidane, Neymar, Lukaku e Gabriel Jesus. No primeiro episódio, eles falam de como é vestir a camisa de suas seleções.

Seis Passos

Com a participação de familiares, os episódios apresentam seis momentos cruciais das carreiras de jogares. O uruguaio Suárez é um dos entrevistados.

Orbital

Competição de habilidades com desafios definidos por jogadores como Dele Alli, Jerome Boateng e James Rodríguez. "Orbital" acompanha três freestylers do futebol, incluindo a melhor do mundo, Liv Cooke, por Londres, Munique, Barcelona e Paris. No primeiro episódio, Dele Alli desafia os participantes no rio Tâmisa em uma prova que combina futebol e surfe.

Construindo o Jogador

A série mistura tecnologia, análise esportiva e experimentos físicos para definir a linha que separa os jogadores excepcionais dos demais. A produção analisa dados que mostram as razões pelas quais Messi, Suárez, Neymar, James Rodriguez, Lukaku e Dele Alli estão na elite do esporte.

Pelos Torcedores

Montado quase que inteiramente com material gravado pelos próprios fãs, acompanha torcedores da França, Croácia, Bélgica e Inglaterra durante momentos da Copa do Mundo deste ano, na Rússia. O primeiro episódio segue a jornada da Inglaterra até as semifinais.

Curtas

Com mais de dez produções lançadas semanalmente, revelam os bastidores de diferentes nomes do futebol. Romelu Lukaku fala do seu amor pelo rap, enquanto David Beckham conta como é viajar de moto com amigos pela Califórnia.

Otro Pelos Jogadores

Publicados toda semana, os vídeos são filmados pelos próprios jogadores e mostram o dia a dia fora dos holofotes.