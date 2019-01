Neymar está fora de jogo da Liga dos Campeões, diz técnico do PSG

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Neymar está fora do primeiro jogo contra o Manchester United, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. Após a vitória por 4 a 1 diante do Rennes neste domingo (27), o técnico do Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, confirmou que o brasileiro não estará à disposição para a partida contra os ingleses no dia 12 de fevereiro.

"Neymar está fora (contra Manchester). É duro, claro. Mas como disse ontem é muito cedo para avaliar gravidade. Essa semana será importante e enquanto isso temos que buscar nossas soluções", disse o treinador ao Canal Plus.

Neymar está afastado dos gramados por causa de dores no pé direito. O atacante sentiu o problema no dia 23 de janeiro, durante vitória sobre o Strasbourg, e ainda não tem prazo para retornar às atividades. O jogador será avaliado pelo médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, nesta segunda-feira.

A situação de Neymar preocupa justamente pela possibilidade de ser uma lesão recorrente. No ano passado, o craque já havia sofrido uma lesão no quinto metatarso do pé direito e só retornou aos gramados às vésperas da Copa do Mundo.

Na última semana, o técnico Tite admitiu estar em alerta com a situação do jogador, mas afirmou que anda não tinha informações sobre a gravidade. Neste domingo, ele visitou o atacante antes de assistir à vitória do Paris Saint-Germain no Parque dos Príncipes.

PSG e Manchester United fazem no dia 12 de fevereiro o jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. O confronto de volta está previsto para o dia 6 de março.