Neymar volta a sentir dores no pé direito e vira preocupação no PSG

PARIS, FRANÇA (FOLHAPRESS) - Neymar voltou a preocupar o Paris Saint-Germain nesta quarta-feira (23). Durante o segundo tempo da vitória sobre o Strasbourg, pela Copa da França, o camisa 10 sentiu dores no pé direito e deixou o campo.

Em comunicado, o clube francês informou que as dores do brasileiro foram justamente no quinto metatarso, o mesmo local que o atacante lesionou em fevereiro de 2018, lesão que o obrigou a passar por cirurgia.

Sem atuar pelo clube francês no restante da temporada 2017/2018, Neymar só voltou aos gramados em junho, já na preparação da seleção brasileira para o Mundial.

O fisioterapeuta do PSG, Bruno Mazziotti, assistia à partida no Parc des Princes em uma das tribunas do estádio. O atacante foi encaminhado a um hospital.

"Ainda não falei com Neymar, pois ele foi para o hospital. É complicado, e estou preocupado. Mesmo pé, mesmo metatarso", afirmou o técnico Thomas Tuchel.

Após o jogo, Neymar foi alvo de críticas por parte do Strasbourg. O meio-campista Anthony Gonçalves deixou claro que Neymar é caçado por adversários justamente por seu estilo de jogo e, consequentemente, acaba se machucando.

"Esse é o estilo dele, mas quando joga assim, não me venham reclamar de pancadas por trás", disse Gonçalves. "Ele é um grande jogador e eu o respeito. Ele pode se divertir, mas que não venha choramingar depois", completou.