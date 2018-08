Ninguém acerta as seis dezenas da Mega Sena e prêmio vai a R$ 7,5 milhões

Redação Bem Paraná

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.068, realizado na noite desta terça (14) no município de Coribe, na Bahia. O prêmio acumulou.

As dezenas sorteadas foram: 03 - 05 - 09 - 40 - 42 - 47.

A quina teve 46 acertadores; cada um levará R$ 24.333,27. A quadra teve 2.466 ganhadores; cada um receberá R$ 648,43. Excepcionalmente, serão três concursos nesta semana, como parte da "Mega Semana dos Pais": o próximo sorteio será na quinta (16), com prêmio estimado em R$ 7,5 milhões.

O último concurso será no sábado (18). Normalmente, os sorteios ocorrem às quartas e sábados.

Para apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet. A aposta mínima custa R$ 3,50.