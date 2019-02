No Atletiba, três torcedores são pegos pela PM por uso de drogas

Redação Bem Paraná, com assessoria de imprensa

O policiamento preventivo e ostensivo para o primeiro Atletiba de 2019 resultou no encaminhamento de três pessoas por porte de drogas na noite de quarta-feira (dia 30). Com pouco mais de 9,6 mil pessoas assistindo a partida em uma torcida única, os focos de conflitos entre torcidas rivais aconteceram fora do estádio em diferentes pontos da Capital, em que a PM atendeu as situações e dispersou os envolvidos. Três torcedores foram detidos dentro do estádio por porte de drogas. Clique aqui para ler a matéria completa no Blog Plantão de Polícia.