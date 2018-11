No Brasileirão, Paraná Clube é o mais vulnerável em escanteios e faltas

Silvio Rauth Filho

A bola parada voltou a castigar o Paraná Clube. No domingo (dia 4), o time vencia o Vitória, na Vila Capanema, quando sofreu o empate em gol de escanteio, aos 38 minutos do segundo tempo. O fato só agravou uma estatística. O time paranaense é o mais vulnerável do Campeonato Brasileiro nas cobranças de falta e escanteio.

O Paraná já sofreu 13 gols em cobranças de falta e escanteio. O mais eficiente para defender esse tipo de jogada é o Cruzeiro, que só levou quatro gols dessa maneira.

Além da fragilidade defensiva, o Paraná também pouco acerta as cobranças a favor de falta e escanteio. Só fez um gol dessa maneira no Brasileirão 2018. Ele ocorreu no empate em 1 a 1 com a Chapecoense, na Vila Capanema, em cobrança de escanteio do meia Nadson e finalização do centroavante Grampola. No aspecto ofensivo, o time mais eficiente nos escanteios e faltas é o Palmeiras, com 14 gols dessa forma.

O PODER DA BOLA PARADA

Gols marcados em cobranças de falta e escanteio

1º Palmeiras 14 2º Bahia 11 3º Atlético-PR 11 4º Flamengo 11 5º Chapecoense 11 6º Sport 9 7º Fluminense 9 8º Inter 8 9º Botafogo 8 10º Grêmio 8 11º Atlético-MG 7 12º Cruzeiro 7 13º Corinthians 7 14º São Paulo 6 15º Ceará 6 16º Vitória 6 17º América-MG 4 18º Santos 4 19º Vasco 3 20º Paraná 1

OS MAIS VULNERÁVEIS

Times que mais sofreram gols de falta e escanteio

1º Paraná 13 2º Atlético-MG 12 3º Corinthians 11 4º Fluminense 10 5º Vitória 10 6º Inter 8 7º Ceará 8 8º Santos 8 9º Bahia 7 10º São Paulo 7 11º Sport 7 12º Grêmio 7 13º América-MG 6 14º Palmeiras 6 15º Chapecoense 6 16º Flamengo 6 17º Vasco 5 18º Botafogo 5 19º Atlético-PR 5 20º Cruzeiro 4