No Coritiba, Tcheco muda três peças e indica alteração de esquema tático

Silvio Rauth Filho

O técnico do Coritiba, Tcheco, testou três mudanças na escalação no treino dessa segunda-feira (dia 20). Nesta terça-feira (21) às 19h15, o time enfrenta o Criciúma, em Santa Catarina, pela 22ª rodada da Série B. Além das trocas de jogadores, o treinador indicou que o esquema tático será outro.

As novidades na escalação nesse treino foram o lateral-esquerdo William Matheus, o volante Simião e o meia Carlos Eduardo. Eles entraram nas vagas de Alex Alves, Alisson Farias e Jonatas Belusso.

No último jogo, no sábado, Tcheco armou o time no esquema tático 4-1-4-1, com Uillian Correia como único volante. A linha de quatro tinha Alisson Farias e Vinícius Kiss centralizados, com Guilherme Parede e Guilherma como extremos (meia ofensivo pelo lado do campo). Belusso era o centroavante.

Não há informações precisas sobre o esquema tático adotado por Tcheco no treino dessa segunda-feira, em Florianópolis. No entanto, as mudanças indicam que o treinador vai alterar o esquema tático.

A escalação dessa segunda-feira foi Wilson; Carlos Cesar, Thalisson, Rafael Lima e William Matheus; Uillian Correia, Vinícius Kiss, Simião e Carlos Eduardo; Guilherme Parede e Guilherme.

Uma possibilidade é usar esses 11 jogadores para organizar o time no esquema tático 4-3-1-2, com os dois Guilhermes como atacantes e Carlos Eduardo como meia ofensivo — ou até como “falso 9”. Uillian Correia seria mantido como volante fixo, centralizado, com os outros dois (Kiss e Simião) com mais mobilidade e liberdade ofensiva.

Outra alternativa é manter o esquema tático 4-1-4-1, com Guilherme improvisado como centroavante. Nesse caso, Kiss ou Simião podem atuar como extremo. Carlos Eduardo jogaria como meia centralizado, na linha de quatro.

Tcheco não falou sobre a escalação e o esquema tático para a partida desta terça-feira.

MOTIVO

O zagueiro Alex Alves atuou improvisado como lateral-esquerdo no sábado, na derrota por 1 a 0 para o Atlético-GO, em Goiânia. Agora, William Matheus volta após cumprir suspensão.

Carlos Eduardo fez sua estreia pelo Coxa no sábado, entrando no segundo tempo, no lugar de Alisson Farias.

O meia Yan Sasse, que não foi chamado para o jogo em Goiânia, agora está no grupo que vai enfrentar o Criciúma.

OS CONVOCADOS

Por Tcheco, para o jogo em Criciúma

Goleiros: Rafael Martins, Wilson

Zagueiros: Alex Alves, Rafael Lima, Thalisson Kelven

Laterais: Abner, Carlos César, Rodrigo Ramos, William Matheus

Volantes: Simião, Vitor Carvalho, Uillian Correia, Vinícius Kiss

Meias: Alisson Farias, Carlos Eduardo, Jean Carlos, Yan Sasse

Pontas: Guilherme, Guilherme Parede, Pablo

Centroavantes: Bruno Moraes, Jonatas Belusso