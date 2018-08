No domingo tem promoção: pizzas por R$ 12 e taças de vinho por R$ 10

Da Redação Bem Paraná com assessoria

O Festival Pizza na Calçada, promovido pelo restaurante Funiculí Pizza e Gastronomia, acontece neste domingo, dia 26 de agosto, em Curitiba. Durante o festival, o público terá a oportunidade de consumir pizzas tipicamente italianas com sabores inconfundíveis clássicos e, também, alguns preparos inéditos na capital paranaense: Mussarela, Margherita, Napolitana com Alici, Quattro Formaggi, Padova, Calabresa tradicional, Diavola, Blumenau, Parma & Grana, Burrata, Burrata & Parma e Trufas negras. Os preparos individuais serão comercializados por R$ 12.

Para uma harmonização completa, o Funiculí servirá rótulos de vinhos selecionados por apenas R$ 10. Além disso, serão comercializadas taças de plástico colecionáveis por R$ 3, que poderão ser utilizadas durante o evento e levadas para casa.

O Festival Pizza na Calçada será realizado neste domingo, dia 26 de agosto, na praça exclusiva do Funiculí Pizza e Gastronomia (Rua Mateus Leme, 1098 - Centro Cívico), das 12h às 18h30. As reservas podem ser feitas pelo telefone (41) 3079-5477. Mais informações no site www.dudusperandio.com.br.