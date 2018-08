No Paraná Clube, Claudinei ganha opções para série de confrontos diretos

Silvio Rauth Filho

O Paraná Clube terá dois confrontos diretos na luta contra o rebaixamento. No próximo domingo (dia 2), vai a Recife (PE) enfrentar o Sport, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Três dias depois, na quarta-feira (dia 5), recebe na Vila Capanema a Chapecoense, pela 23ª rodada.

Esses dois adversários estão na zona de rebaixamento. O Sport é o 18º colocado, com 20 pontos. A Chape está na 17ª colocação, com 21 pontos. O Paraná segue na lanterna, com 15 pontos.

O técnico Claudinei Oliveira vai ganhar reforços para essa série de confrontos. O lateral-direito Junior cumpriu suspensão na última rodada – derrota para o Corinthians – e deve voltar ao time no lugar de Diego Tavares.

O meia Nadson está recuperado de lesão e já entrou no segundo tempo do último jogo. Atuou por 35 minutos e é possível que seja titular contra o Sport.

O meia Maicosuel e o atacante Carlos estão em fase final de tratamento e provavelmente estarão recuperados até domingo.

A baixa confirmada é o volante Leandro Vilela, que foi expulso contra o Corinthians e agora cumpre suspensão automática.

Seguem em recuperação e sem previsão de retorno o volante Torito González e o meia-atacante Guilherme Biteco.

No último jogo, Claudinei usuou o esquema tático 4-2-3-1, com Silvinho (esquerda), Raphael Alemão (direita) e Caio Henrique (centro) na linha de três meias ofensivos.

Com isso, a provável escalação para enfrentar o Sport é Richard; Junior (Diego Tavares), Cleber Reis, René Santos e Igor; Jhonny Lucas (Wesley Dias ou Jhony Douglas) e Alex Santana; Raphael Alemão (Carlos ou Rodolfo), Caio Henrique (Maicosuel ou Nadson) e Silvinho; Grampola.