No Paraná, mais de 1,6 milhão de pessoas tentam entrar no serviço público

Da Redação

O Paraná tem 1.673.758 habitantes com interesse em ingressar no serviço público via concursos. É o que mostra um levantamento realizados pelo portal Gran Cursos Online, especializado em educação e capacitação para concursos públicos. Segundo o levantamento, Curitiba (975.571), Maringá (174.800), Londrina (151.897), Cascavel (98.851) e Ponta Grossa (58.205), são as cidades com mais habitantes com este desejo.

No País, os candidatos do Sudeste do Brasil, composto pelos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro, se destacam entre todas as demais regiões do País na procura por concursos públicos, somando 23.951 milhões de interessados. O mesmo levantamento apontou, também, que o Distrito Federal tem destaque, com um total de 12.831.365 milhões de brasileiros com interesse no serviço público, o maior do País.

Todos esses dados têm um motivo, afinal, de acordo com um recente mapeamento do Banco Mundial, com base nos dados do IBGE, o setor público brasileiro chega a pagar, em média, salários 70% mais altos do que os pagos pela iniciativa privada formal o que, de fato, amplia o interesse dos brasileiros pelas oportunidades e benefícios que os concursos públicos são capazes de oferecer.