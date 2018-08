No Paraná, militante histórico do MDB concorre aos 80 anos

Ivan Santos

O candidato de idade mais avançada entre os concorrentes às eleições de 2018 no Paraná é o aposentado Sebastião Domingues Moreira, que em novembro, completa 81 anos. Morador da região do Pinheirinho, ele é conhecido como o “Barão da Kombi Verde” - nome que utiliza na urna. O apelido, segundo ele, surgiu em virtude da semelhança física que os amigos enxergavam nele por conta dos longos bigodes com a imagem do Barão do Rio Branco que estampava as cédulas de 1 mil cruzados, nos anos 80, durante o governo José Sarney.

Militante histórico do MDB, Moreira conta que começou a atuar no partido em 1974, em Campo Mourão (região Noroeste). Na época, o Brasil vivia o bipartidarismo, e a legenda era a sigla oficial de oposição ao governo militar. Chegou a ser vice-presidente da sigla na cidade.

Em 2012, já em Curitiba, concorreu a vereador da Capital, fazendo 171 votos, a maioria na região do bairro Pinheirinho. Ele conta que na época, por conta de um problema de saúde, não pode se empenhar mais na campanha.

Em relação ao cenário político paranaense, o “Barão” não acredita que a oposição entre na disputa fragilizada, por conta da desistência do ex-senador Osmar Dias (PDT) de disputar o governo, e do lançamento, na última hora, do deputado federal João Arruda (MDB), sobrinho do senador e candidato à reeleição, Roberto Requião (MDB), como candidato da sigla ao Palácio Iguaçu. Demonstrando irritação com a atitude de Osmar, a quem se nega a nomear durante a entrevista, ele garante: “nós vamos dar o troco nele”.