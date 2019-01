No retorno à elite estadual, Guarani mira o mata-mata

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESs) - Acabou a espera. Depois de cinco anos amargando as divisões inferiores do futebol paulista, o Guarani está de volta à elite. A boa campanha que culminou na conquista da Série A-2 no ano passado e no nono lugar na Série B do Brasileiro credenciam o Bugre a sonhar mais alto do que a fuga da degola.

"O primeiro objetivo é buscar a classificação [ao mata-mata]. Sabemos que não é fácil medir forças contra equipes como Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Santos, mas vamos motivados para fazer um grande campeonato", afirmou o veterano atacante Thiago Ribeiro, 32 anos, uma das 14 contratações da equipe campineira para o Estadual.

Além dele, o Guarani aposta em nomes como o lateral Léo Príncipe, ex-Corinthians, o atacante Diego Cardoso, com passagem pelo Santos, o goleiro Giovanni (ex-Atlético-MG) e o zagueiro Diego Giaretta (ex-Vila Nova-GO). Eles se juntam a destaques de 2018, como Rondinelly e o capitão Ricardinho.

Por outro lado, o Bugre sofreu uma debandada: o técnico do acesso, Umberto Louzer, levou para o Vila Nova-GO o volante Denner e o lateral Felipe Rodrigues. Artilheiro do time em 2018, Bruno Mendes foi para o Japão e o meia Rafael Longuine voltou para o Santos.

No banco, o novo técnico Osmar Loss, criticado por seu trabalho à frente do Corinthians, terá a missão de se reerguer e de manter o alviverde em ascensão.

GUARANI

Apelido: Bugre

Fundação: 02/04/1911

Estádio: Brinco de Ouro, com capacidade para 29.130 torcedores

Principal título: 1 Brasileiro (1978), 1 Série B do Brasileiro (1981) e 2 Séries A-2 do Paulista (1949 e 2018)

Melhor colocação: vice-campeão (1988 e 2012)

Colocação no Paulista-2018: campeão da Série A-2

Técnico: Osmar Loss