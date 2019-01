No retorno de viagem, atenção se aparecerem sintomas, como febres

O período de férias e festas de fim de ano é marcado por viagens. Mas é preciso estar atento aos cuidados com a saúde. Um desses cuidados é procurar uma unidade de saúde caso surjam sintomas suspeitos dias após a viagem. Febre alta, dores pelo corpo, dor de cabeça, fraqueza e náusea e vômitos são alguns dos alertas. O alerta é da Secretaria Municipal de Saúde de Araucária, chamando a atenção especialmente da dengue, chikungunya, zika e febre amarela.

De acordo com informações do Ministério da Saúde (MS), são sintomas de dengue: febre alta (acima de 38,5ºC), dores musculares intensas, dor ao movimentar os olhos, mal estar, falta de apetite, dor de cabeça e manchas vermelhas no corpo. A febre alta costuma ser o primeiro dos sintomas. Ela começa de repente e dura de 2 a 7 dias. Em alguns casos, a dengue também apresenta manchas vermelhas na pele.

No caso da chikungunya, também são comuns febres, dores pelo corpo (incluindo nas juntas), náuseas e vômitos e pele e olhos avermelhados. Os sintomas costumam aparecer entre dois a 12 dias da picada do mosquito. O Zika é caracterizada por sintomas como vermelhidão no corpo e coceira, febre baixa, conjuntivite (olho vermelho) sem secreção, dor muscular, dores nas juntas dor de cabeça.

Já a febre amarela apresenta início súbito de febre, dor de cabeça, dor nas costas e em todo o corpo, calafrios, náuseas e vômitos, fadiga e fraqueza.