No seu 30º aniversário, ‘Domingão’ vai fazer festa  o ano inteiro

Já a partir dos primeiros programas de janeiro, o ‘Domingão do Faustão’ vai iniciar as suas comemorações de 30 anos de TV Globo. A data exata do aniversário é 26 de março. Entre o que a sua produção vem preparando há certo tempo, existe a decisão de relembrar alguns dos momentos mais importantes do programa. E muito desse sucesso deve-se a preocupação de se renovar sempre, ou como diz o seu próprio apresentador, trabalhar em estado de permanente insatisfação. Aliás, uma contratação e um programa que também constam na lista dos grandes acertos de José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni. Assim como é uma marca importante chegar a 30 anos de exibição na TV Globo, o que mais impressiona são os resultados que o ‘Domingão do Faustão’ alcança desde o primeiro dia. Possui um histórico, como líder nacional de audiência, incontestável.

Não para, não para

É interessante observar o panorama das corridas. A Globo, como qualquer um na vida, tem lá os problemas dela, mas nunca deixa tomar medidas que são necessárias. De todas, ainda é a que mais faz televisão. E não para de fazer, basta verificar as tantas estreis programadas para janeiro: ‘BBB’, ‘The Voice Kids’, ‘Tá Brincando’...

Felipe Bronze: Top Chef

Tomou como exemplo

É bom verificar que a Record, que antes também deixava tudo para março ou abril, irá promover alguns lançamentos importantes no início do ano. “The Four”, da Xuxa, será o primeiro deles. Depois virão ‘Troca de Casais’ e ‘Top Chefe’. Para o SBT e Band, provavelmente, nunca ninguém contou a fábula da ‘formiga e da cigarra’.

Carimbado

O ‘Tá no Ar’ vai estrear nova temporada na Globo, já anunciada como última, com todos os programas gravados. E, como sempre fez, convidando vários conhecidos para participar. Gabriel Leone e Fernanda Paes Leme serão alguns deles.

Está pronto

A Band, a qualquer momento, poderá promover a estreia de um novo jornal no começo das manhãs. O piloto foi gravado, aprovado e para ir ao ar só depende do sinal verde da sua direção. Tem chance de entrar ainda em janeiro.

Outra possibilidade

Em estudos, também na Band, a possibilidade de um outro jornal popular nas primeiras horas da manhã. Ou o que poderá vir a ser uma primeira edição do ‘Brasil Urgente’, com apresentação do Joel Datena.

Replay

Tanto SBT, como Band, estão anunciando que os programas do Otávio Mesquita e Amaury Junior passarão a ser exibidos diariamente, já a partir deste começo de ano. Os dois brigando no final de noite, como foi no passado.

Plantação

Por entender que é melhor assim, a direção da Record continua deixando para a última hora, as negociações para renovação de contrato dos seus principais artistas. Também por isso, pela insegurança que causa, as especulações sobre interesse de outras emissoras. A maior parte sem procedência nenhuma.

Contrapartida

Já de muito tempo, outras TVs, como SBT e Globo, por exemplo, decidiram conduzir as renovações de contrato de forma silenciosa, sem permitir o vazamento de nenhum ruído além dos limites de suas sedes. Por que a Record não tenta fazer o mesmo?

Bate – Rebate

Confirmado: começa agora, nos primeiros dias de janeiro, a preparação do elenco da nova ‘Malhação’, ‘Toda Forma de Amar’.

‘Eu, minha avó e o boi’ é o título da série do Miguel Falabella...

... Aprovada por Silvio de Abreu e Glória Perez tem chance de entrar em produção da Globo ainda no primeiro semestre de 2019.

A participação do Antonio Calloni em ‘O Sétimo Guardião’ limitou-se a exatos 15 capítulos...

... Mas como se tornou rotina na carreira deste ator, foram 15 capítulos intensos...

... E com uma assinatura própria no personagem...

... Mesmo sendo algo planejado e bem amarrado, por causa de ‘Dias Felizes’ que vem aí, em se tratando do Calloni, a sua saída é sempre sentida.

Só agora no começo do ano a direção da Rede TV! tomará uma decisão sobre o lançamento de um novo jornal...

... São duas as possibilidade de horário, começo da manhã ou hora do almoço.

C´est fini

A produção do 'Sessão Terapia' começará a se reunir nos primeiros dias de janeiro, para dar início as gravações da nova temporada da série. Os trabalhos, conforme previsão, devem se estender até meados de março.