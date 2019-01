No sul da Paraíba, praia Bela permanece inexplorada

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A maioria dos turistas que percorre o litoral sul paraibano acaba o passeio dando uma espiadinha na praia de Tambaba -os naturistas vão logo tirando a roupa- e voltam para casa com um gostinho de quero mais.

Quem seguir adiante, em direção à divisa com o estado de Pernambuco, pode se deparar com uma praia inexplorada, principalmente se essa visita ocorrer durante o meio de semana. O nome não é exagerado: praia Bela.

Em meio a coqueiros e mata nativa, eis que surge um cenário que mescla o encontro do rio Mucatu com o mar. A imensa piscina que se forma pela embocadura do rio em conjunto com o movimento das marés é o grande, mas não o único, atrativo.

À beira-mar, guarda-sóis de palha pontuam a faixa de areia com falésias ao fundo. Quando a maré sobe, parte deles fica dentro da água. Em uma pernada, o visitante se banha no mar. Em seguida, no rio.

De águas transparentes e de tom esverdeado, o mar é propício para o banho. A depender da força do vento, torna-se um ambiente convidativo à prática de kitesurf e surfe.

Para quem curte caminhadas, mais uma surpresa: há uma boa oferta de penhascos nos arredores. A praia, contudo, tem uma estrutura simples de bares e restaurantes. Quase todos ostentam mesas e cadeiras que ficam dentro do rio, que, na maré mais baixa, se transforma numa lagoa.

Além de casas de veraneio, já existem nas redondezas pousadas, que cobram, em média, 20% menos que outras localizadas em praias mais cheias.

Bela está em Pitimbu, município com pouco menos de 20 mil habitantes, a cerca de uma hora de João Pessoa.

Fique esperto: carros 4x4 chegam à praia com facilidade, mas os que têm tração apenas dianteira podem passar aperto.