No último dia de mandato, Eunício arquiva pedido de impeachment de Barroso

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em seu último dia como presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), arquivou denúncias que pediam a abertura de um processo de impeachment do ministro Luís Roberto Barroso, do STF.

Eunício considerou que os argumentos elencados contra o ministro eram ineptos. Os dois questionavam o voto proferido por Barroso sobre o rito do afastamento de Dilma Rousseff, em dezembro 2015.

A maioria dos ministros do Supremo concordou com o entendimento de Barroso e o roteiro definido por ele foi seguido durante todo o processo que culminou com a saída da petista do Palácio do Planalto.

Eunício disse, amparado em pareceres, que não havia qualquer indício de crime de responsabilidade por parte do magistrado.

O senado elege seu novo presidente nesta sexta (1º).