Noel Gallagher confirma show em Curitiba em novembro; ingressos começam a ser vendidos nesta semana

Josianne Ritz

Noel Gallagher, ex-Oasis, confirmou nesta segunda (17) em seu site apresentação na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba, no dia 7 de novembro deste ano. Será na capital paranaense que ele abrirá nova turnê pelo Brasil, que também passará por São Paulo e Belo Horizonte. Ele vem acompanhado do Foster The People.A venda dos ingressos começa na próxima quinta (20) no site da Tickets for fun.

Gallagher vem para divulgar seu novo disco, Who Built the Moon (2017), aproximadamente um ano depois de passar por aqui com o U2. Já a última vez do Foster em solo brasileiro foi em 2015, no Lollapalooza. O grupo lançou Sacred Hearts Club no ano passado.

Serviço

NOEL GALLAGHER & FOSTER THE PEOPLE

Curitiba

Data: Quarta-feira, 07 de novembro de 2018

Horário: 18h20

Local: Pedreira Paulo Leminski – R. João Gava, 970 – Abranches – Curitiba, PR

Ingressos: De R$ 160 a R$ 650 (a partir de 20 de Setembro na Tickets For Fun)

Classificação etária: De 10 a 14 anos: permitida a entrada acompanhados dos pais ou responsáveis legais. De 15 anos em diante: permitida a entrada desacompanhados.

Abertura da casa: 1h30 antes do espetáculo.

São Paulo (Summer Break Festival)

08 de novembro às 19h20

Local: Sambódromo do Anhembi

Preços: Pista (R$ 320 inteira, R$ 160 meia) e premium (R$ 600 inteira, R$ 300 meia)

Belo Horizonte

10 de novembro, às 22h

Local: Km de Vantagens Hall

Preços: R$ 260,00 (inteira), R$ 130,00 (meia)