Noivos, Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger passam a morar juntos em Los Angeles

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Chris Pratt, 39, e Katherine Schwarzenegger, 29, anunciaram noivado nesta segunda-feira (14) e já estão morando juntos. Uma fonte próxima ao casal revelou à revista americana People que os dois se mudaram para uma residência na região oeste de Los Angeles, na Califórnia.

"Desde que começaram a namorar, Katherine levou Chris para todos os seus lugares favoritos. E Chris claramente gosta de sua vizinhança", disse a fonte.

Chris anunciou que estava noivo da filha do ator Arnold Schwarzenegger através do Instagram. "Doce, Katherine, estou tão feliz que você disse sim! Estou animado para me casar com você. Orgulhoso por viver corajosamente na fé com você. Aqui vamos nós", disse.

Ele morava em Hollywood Wills com a ex-mulher, Anna Faris, e após o divórcio, os dois teriam combinado de morar a uma distância de até oito quilômetros, pelo menos até que o filho Jack fizesse 6 anos.