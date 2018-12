Noruega tem que aprender conosco sobre preservação, diz Onyx; embaixador norueguês responde

Folhapress

SÃO PAULO, SP, E CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - O futuro chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou nesta segunda-feira (12) que a Noruega precisa aprender com o Brasil sobre preservação do meio ambiente.

"O Brasil preservou a Europa inteira territorialmente, toda a União Europeia, com as nossas matas, mais cinco Noruegas. Os noruegueses têm que aprender com os brasileiros, e não a gente aprender com eles", disse em entrevista coletiva em Brasília.

A declaração foi feita após Lorenzoni ter sido confrontado por um repórter, ao dirigir críticas à Noruega, com o fato de que o país escandinavo ajuda o Brasil a preservar o meio ambiente.

"Ah é, sim, sim... A legislação brasileira não vale nada. O que nós fizemos não vale nada, o que vale é a Noruega. E a floresta norueguesa, quanto eles preservaram? Só uma pergunta importante que tem que ser lembrada", disse, demonstrando irritação.

A Noruega é a principal doadora internacional do combate ao desmatamento da Amazônia brasileira. Iniciado com um aporte de US$ 1,1 bilhão do governo da Noruega, o Fundo Amazônia chegou a US$ 1,2 bilhão (R$ 4,6 bilhões no câmbio atual) com doações da Alemanha e da Petrobras.

O dinheiro é depositado na proporção do sucesso obtido na redução do desmatamento. Quando a devastação cresce, o fluxo cai.

O futuro ministro, que coordena o gabinete do governo de transição de Jair Bolsonaro, demonstrou estar exaltado após jornalistas fazerem perguntas sobre meio ambiente.

O primeiro questionamento sobre o tema foi feito sobre se Bolsonaro já definiu o futuro ministro do Meio Ambiente.

"Estamos debruçados, existem vários nomes, amanhã [terça-feira] vamos conversar. Já temos uma linha. O presidente vai receber um pré-estudo que nós fizemos sobre uma série de questões que há no Brasil. Vocês lembram que ele mesmo falou na semana passada dos tais dos R$ 14 bilhões de multa, as ONGs nacionais e internacionais levam 40% desse dinheiro, só para a gente poder entender como é que estão as coisas acontecendo", disse.

Ele disse que o futuro governo está muito preocupado com a distribuição de recursos para ONGs brasileiras e internacionais.

"Porque se a gente for olhar tecnicamente -isso ele [Bolsonaro] vai ver amanhã- a média de conservação dos países que têm território semelhante ao nosso, das suas matas, é de 10%. O Brasil tem 31% de preservaçãodas suas matas. É três vezes mais."

Questionado sobre se sua afirmação indicaria que é possível elevar o nível de desmatamento no Brasil, Lorenzoni respondeu demonstrando irritação: "Claro que não, né, amigo? Seria uma irresponsabilidade escrever ou falar isso. Porque, primeiro, nós vamos preservar o Brasil. Agora, com altivez. Não dá para vir a ONG da Noruega ou lá da Holanda e vir aqui dizer o que é que a gente tem que fazer."

Em resposta via Twitter a críticas de Onyx Lorenzoni, o embaixador norueguês Nils Martin Gunneng, disse na terça-feira (13) que seu país "aprendeu muito a respeito de preservação com o Brasil" e convidou o futuro chefe da Casa Civil para uma conversa.

"São dez anos de parceria entre nossos países, e os resultados pelo Brasil, pelo Fundo Amazônia e pelo BNDES são impressionantes. Temos orgulho de ter contribuído", escreveu, em português.

Gunneng também convidou Lorenzoni à Embaixada da Noruega para conversar sobre a floresta e outras áreas de cooperação entre o Brasil e o país europeu.