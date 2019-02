Nos EUA, voto aberto define líder da Câmara; no Senado, situação é mais complexa

Folhapress

NOVA YORK, EUA (FOLHAPRESS) - Não é novidade que o sistema político americano é bem diferente do brasileiro. E a máxima se aplica também à forma como são definidos os líderes do Congresso dos EUA.

Na Câmara, o voto para escolher o presidente é aberto e previsível. O partido que detém maioria da Casa emplaca, sem susto, o nome negociado entre suas fileiras. Neste ano, após os democratas assumirem o comando da Câmara, a escolha recaiu sobre Nancy Pelosi, uma política experiente e que ocupava o cargo até 2011.

No Senado, é mais complexo. A Presidência da Casa é exercida pelo vice-presidente do país -atualmente, Mike Pence. Na ausência dele, assume o presidente pro tempore, hoje Charles Grassley.

Costuma ser o político com mais tempo de serviço dentro do partido que comanda a Casa. Mas quem acaba exercendo a presidência na prática é o líder da maioria no Senado, hoje o republicano Mitch McConnel, responsável por colocar em votação os projetos de lei efetivamente.

O Congresso brasileiro define nesta sexta-feira (1º) os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados.