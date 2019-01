Nova BMW X5 abre pré-venda a partir de R$449.950

A BMW iniciou a pré-venda do novo utilitário esportivo X5 que tem preços entre R$ 449.950 e R$ 539.950. Em sua quarta geração o veículo vem de Spartanburg, nos Estados Unidos. O carro recebeu novas entradas de ar na dianteira, grade frontal cromada mais ampla, novas luzes de neblina horizontais e novos faróis de LED. Ficou 3,6 centímetros maior e mede agora 4,92 metros. A distância entre eixos cresceu 4,2 cm e totaliza 2,97 m. Largura e altura também mudaram.

O porta-malas comporta 650 litros e passa a 1.870 l com o banco traseiro tombado. Há duas opções de motor, ambas 3.0 a diesel de seis cilindros, uma com 265 e outra com 400 cavalos. A velocidade máxima vai de 230 a 250 km/h. O modelo traz sistemas de tecnologia semiautônoma como o Driving Assistant Professional, que permite a direção inteligente em situações como congestionamentos, trânsito lento ou viagens longas.

O recurso traz alerta de mudança de faixa e alerta de veículo cruzando à frente, entre outros recursos, outro recuso é o Parking Assistant Plus que mede o espaço ao redor do veículo para estacioná-lo automaticamente com a ajuda de câmeras e sensores, poupando tempo e garantindo conforto ao motorista enquanto estaciona. As manobras podem ser vistas pelo monitor no painel. O novo X5 vem com seis pinturas diferentes: cinza, azul, duas opções de preto e duas de branco.

Internamente encontramos muito requinte e modernidade em quatro cores com materiais sofisticados. Mais digital e conectada com duas telas de 12,3 polegadas integram o conceito BMW Live Cockpit.