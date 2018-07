Nova cerveja artesanal é lançada no We Are Bastards

Redação Bem Paraná, com assessoria

As cervejarias artesanais Bastards Brewery (PR), Juan Caloto (SP) e Heroica (SP) se juntaram para lançar a cerveja colaborativa Adiós Mr. American Pie. O lançamento acontece nesta sexta, dia 20 de julho, durante o “Support Your Local Beras” do We Are Bastards (Av. Iguaçu 2300), a partir das 19horas, com entrada gratuita. No tap list da casa terão apenas cervejas produzidas no Paraná. No sábado, dia 21, ela também estará presente no DUM Day 8, festival que celebra o oitavo aniversário da curitibana DUM Cervejaria, a partir das 12h, no Museu Oscar Niemeyer (R: Marechal Hermes,999).

Tendo como inspiração inicial um moonshine com as especiarias de uma torta de maçã sua receita leva: malte de cevada, malte de trigo, aveia, lactose, cacau, casca de Laranja, canela, maçã caramelizada, baunilha e o café especial do Frank’s Ultra Coffee maturado em barril de Bourbon. A maçã foi caramelizada com o moonshine produzido na fábrica da Bastards com exclusividade para a cerveja. Tudo isso, com uma base sour para surpreender quem espera um sabor adocicado vindo das especiarias da torta de maçã.

Para os apreciadores de uma boa cerveja, ela estará disponível em chope e também é envasada em garrafas de vidro marrom de 355ml. “O resultado é uma bebida leve e ácida que destaca as características únicas de uma torta de maçã, apresentando IBU de 7 e graduação alcoólica de 3,9%”, diz Francisco Guernieri, sócio-proprietário da Bastards Brewery.

SERVIÇO

“Support Your Local Beras- Lançamento Adiós Mr. American Pie”

Local: WE ARE BASTARDS (Av. Iguaçu, 2300 - Água Verde)

Quando: 20 de julho de 2018 (Sexta)

Horário: a partir das 19horas

Capacidade: 300 pessoas / 125 pessoas sentadas

NÃO É COBRADO VALOR DE ENTRADA

Cartões: Visa Electron, Visa, Mastercard,Elo, Amex e Hipercard

Informações: 41 33430113