Nova diretoria da OAB-PR toma posse em solenidade na Ópera

A nova diretoria da OAB Paraná foi diplomada na tarde desta quinta-feira (17) no auditório da seccional. De noite, na Ópera de Arame, em Curitiba, aconteceu a solenidade de posse do advogado Cássio Lisandro Telles, novo presidente da instituição, de Marilena Indira Winter (vice-presidente), Rodrigo Sánchez Rios (secretário-geral), Christhyanne Regina Bortolotto (secretária-geral adjunta), Henrique Gaede (diretor-tesoureiro), Alexandre Salomão (diretor de Prerrogativas) e Fabiano Augusto Piazza Baracat (presidente da Caixa de Assistência dos Advogados – CAA/PR).

O advogado Cássio Lisandro Telles assumiu a presidência da instituição para o triênio 2019-2021. Ele sucede José Augusto Araújo de Noronha, que será conselheiro federal na nova gestão. “Não posso deixar de agradecer a gestão a qual estamos sucedendo. Vocês nos entregam uma ordem preparada para os próximos três anos, com projetos em andamento. Estamos orgulhosos da gestão de vocês”, disse Telles em seu discurso na solenidade de diplomação, mais cedo.

“Vamos lutar por uma defesa muito forte de prerrogativas profissionais, este será o eixo central de toda a gestão. Este lema que elegi junto com meus diretores, de mais dignidade e mais respeito à advocacia, é aquilo que pretendo realizar nos próximos três anos”, disse Telles pouco depois de ser eleito.

Também tomaram posse os conselheiros estaduais, presidentes das 48 subseções da Ordem no Estado e diretores da Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná.