Nova diretoria da OAB-PR toma posse na quinta-feira

Da Redação

A nova diretoria da OAB Paraná toma posse na próxima quinta-feira, às 19h30, na Ópera de Arame, em Curitiba. O advogado Cássio Lisandro Telles assume a presidência da instituição para o triênio 2019-2021, no lugar de José Augusto Araújo de Noronha.

Também serão empossados os advogados Marilena Indira Winter (vice-presidente), Rodrigo Sánchez Rios (secretário-geral), Christhyanne Regina Bortolotto (secretária-geral adjunta), Henrique Gaede (diretor-tesoureiro), Alexandre Salomão (diretor de Prerrogativas) e Fabiano Augusto Piazza Baracat (presidente da Caixa de Assistência dos Advogados – CAA/PR).

Ainda na mesma oportunidade tomarão posse conselheiros estaduais, presidentes das 48 subseções da Ordem no estado e diretores da Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná.

A solenidade de diplomação ocorrerá antes, na tarde do mesmo dia às 14 horas, no auditório da seccional. O término desta cerimônia está previsto para às 16 horas.

Cássio Lisandro Telles é advogado em Pato Branco (Sudoeste do Paraná), graduado pela Faculdade de Direito de Curitiba (atual Unicuritiba) e em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Paraná. Foi vice-presidente da OAB Paraná na gestão 2013-2015. Foi conselheiro federal da OAB (2016-2018) e presidente da Comissão Nacional de Prerrogativas e Valorização da Advocacia.

Primeira reunião

Na sexta-feira, será realizada a primeira sessão do Conselho Pleno da OAB Paraná, às 10 horas, em caráter extraordinário. Durante a reunião, ocorrerá a composição das câmaras, a definição do calendário anual das sessões e discussão dos demais pontos previstos em pauta.