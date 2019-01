Nova edição da revista Helena já está disponível online

AN-PR

Já está em circulação o número 10 da Helena, a revista de artes, ensaios e reportagens da Biblioteca Pública do Paraná. A edição abre com um perfil, assinado pela jornalista Mariana Sanchez, do curitibano Rimon Guimarães, um dos nomes mais festejados da street art na atualidade. Também em Curitiba, o repórter André Pugliesi mostra o cotidiano dos beatmakers locais, que transformaram a cidade em um centro de empreendimentos relacionados ao movimento hip-hop.

Nesta edição da revista, João Moreira Salles fala sobre cinema, violência, jornalismo e o futuro do Brasil em entrevista a Luiz Rebinski. Adriana Negreiros trata dos perigos da construção romanceada em torno das figuras de Lampião e Maria Bonita. Jones Rossi alerta para o efeito nefasto que a censura em nome das “boas intenções” pode produzir na cultura e na intelectualidade.

André de Leones resgata a dicção única e o estilo febril de Madona dos Páramos, romance lançado em 1982 pelo mato-grossense Ricardo Guilherme Dicke (1936-2008). Cristian Brayner aponta caminhos para a valorização do equipamento cultural mais popular do país — a biblioteca. Christian Schwartz apresenta uma investigação pessoal sobre o aforismo, gênero que atravessa os séculos conquistando leitores.

A revista ainda traz uma crônica de Paulo Krauss, contos de Luci Collin e Nelson de Oliveira, poemas de Zuca Sardan, HQ de Aline Daka e fotos de Isabella Lanave, Murilo Ribas e Elisandro Dalcin — além de ilustrações de Caco Galhardo, Tereza Yamashita, Tita Blister, Mário de Alencar, FP Rodrigues, Guilherme Caldas, Benett e Visca.

A Helena tem tiragem de mil exemplares e distribuição gratuita na BPP e em todas as bibliotecas públicas do Paraná, além de pontos de cultura de Curitiba. Também é enviada por correio para jornalistas, escritores, acadêmicos e artistas gráficos de todo o Brasil. Leia online em http://www.helena.pr.gov.br