Nova picape RAM é exibida no salão de Detroit

Folhapress

DETROIT, EUA (FOLHAPRESS) - O grupo FCA Fiat Chrysler apresenta em Detroit a renovação da picape RAM 2500. O modelo chegará ao Brasil no fim deste ano.

O utilitário de grande porte recebe um novo motor 6.7 turbodiesel na linha 2019, com 400 cv de potência.

A fabricante fez mudanças na cabine para deixar a RAM com ares de carro de luxo -embora pareça um caminhão quando vista por fora.

Os bancos podem ter forração de couro e ajustes elétricos. Os passageiros do assento traseiro encontram uma tomada convencional e duas USB para recarregar seus gadgets. Há espaço para três adultos ali, que só irão reclamar da pouca inclinação do encosto, algo comum nas picapes cabine dupla.

No centro do painel, uma tela sensível ao toque do tamanho de um tablet grande concentra os comandos da tração 4X4, do sistema de som e do ar-condicionado.

A carroceria é tão alta que algumas versões trazem um estribo lateral eletrônico: o degrau desce para facilitar o acesso ao interior.

A nova RAM 2500 Heavy Duty chega ao Brasil no fim de 2019. Devido ao seu peso bruto total (soma da massa do carro com sua capacidade de carga) de 3.500 quilos, é preciso ter habilitação do tipo C para dirigir a picape. É a mesma carteira exigida para guiar caminhões.

A opção 1500, liberada para motoristas com carteira B (carros de passeio), também virá para o Brasil. A informação foi confirmada por Mike Manley, presidente global do grupo FCA.

Entretanto, a data de estreia ainda não foi definida. Manley explica que a RAM mais leve será exportada dos EUA para o Brasil no mesmo momento em que chegar ao Oriente Médio. Esse movimento depende do lançamento de um novo motor V6 a diesel, que está em desenvolvimento.

*O jornalista viajou a convite da Ford.