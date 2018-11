Nova promessa da música brasileira, Nicolas Cândido estreia nos palcos com show no Hard Rock Cafe

Redação Bem Paraná com assessoria

A mais nova promessa da música brasileira, Nicolas Cândido, se apresenta em Curitiba no dia 09 de novembro, sexta-feira, no Hard Rock Cafe. A apresentação marca a estreia de Nicolas nos palcos e terá início às 22h. O show ainda terá a participação especial da cantora Olivia e da youtuber e cantora Sofia Oliveira. A abertura será com a banda Juleboxxx e Dj Robby. Entrada: R$10. Neste dia, Nicolas Cândido fará o lançamento de um novo single.

Você já ouviu a música “Dona dos Olhos”? Guarde essa música em sua memória! O primeiro trabalho lançado por Nicolas Cândido, cantor, multi-instrumentista, já é sucesso nas redes sociais. Com apenas 18 anos, o músico terá o seu primeiro single lançado pela Sony Music Brasil.

A música “Dona dos Olhos” já conquistou 250 mil plays no Spotify. “Na época eu apenas tocava violão e escrevia as minhas composições. Depois do lançamento dessa música nos principais canais na web, comecei a fazer aulas de canto e a me dedicar cada dia mais a trabalhar a voz nas aulas e nas sessões de fonoaudiologia”, conta Nicolas. É uma música que tem como objetivo transmitir uma boa energia para o mundo. “E eu sempre quis viver de música, então foi meio que uma coisa que eu vi, que foi um sinal. E deu certo! Não teve nenhum investimento financeiro, a conquista dos 250 mil plays foi resultado orgânico. É uma música que eu quero regravar no futuro, com uma voz melhor, pra investir nela pois acredito que pode ser um hit.”

O encontro criativo do músico e compositor nasceu ainda na infância. Desde os dois anos de idade Nicolas trocava os momentos no parquinho para admirar os músicos nos locais onde estava com os pais. “Eu tenho vários vídeos que registram esses momentos, literalmente ‘babando’ nas músicas. Eu sempre fui muito apaixonado por música! Eu respiro música! A melhor sensação do mundo, pra mim, é ouvir música a todo momento, compor letras é o que me dá mais prazer! É como uma terapia! Se estou triste faço isso, e se estou feliz também”.

Nicolas trancou a faculdade de Engenharia para seguir a carreira musical, o seu sonho. Suas músicas transmitem mensagens positivas, falam muito sobre o tempo, o amor, e sobre a mulher, um dos principais temas de suas composições.

Composições como “Eu e você” e “Como é bom” também estão disponíveis nos principais canais de streaming. E ainda neste ano o músico deve lançar mais uma canção, que é uma história de um amor que foi bom, mas não deu certo.

Projetos para 2019

Para 2019 Nicolas pretendo gravar um CD com 10 faixas, composições próprias. “São músicas legais que eu acredito que possam ser uma porta de entrada neste meio, e estou muito feliz com isso”, explica o músico.

Sobre a Sony Music

“A união com a Sony foi muito legal! Eles vão distribuir a minha próxima música, e já estou gravando outras demos pra enviar pra eles. Estou muito feliz por esse lançamento com a Sony, é muito importante pra mim.”

O show acontece no dia 09 de novembro, sexta-feira, às 22 horas, no 3rd (Third) Floor do Hard Rock Cafe em Curitiba. A entrada é R$10,00. O show conta com a abertura da banda Juleboxxx e Dj Robby, além da participação especial da cantora Olivia e da youtuber e cantora Sofia Oliveira.

Saiba mais sobre o músico Nicolas Cândido

Instagram: https://www.instagram.com/nicolas_candido

Suas músicas estão nos principais canais de streaming: Apple Music, Deezer, Spotify e Youtube.

Apple Music: http://bit.ly/NicolasCandidoAppleMusic

Deezer: http://bit.ly/NicolasCandidoDeezer

Spotify: http://bit.ly/NicolasCandidoSpotify

Youtube: http://bit.ly/NicolasCandidoYoutube

Contato para shows:

Jeronimo Machado – (21) 99988-9376 / [email protected]