Novas sobremesas são lançadas pelo Johnny Rockets

Redação Bem Paraná, com assessoria

A Johnny Rockets, franquia norte-americana de hambúrgueres, acaba de lançar suas novas sobremesas, assinadas pela chef paulista Alê Tedesco. Quem passar pelo restaurante poderá saborear um delicioso Bolo de Chocolate, feito com recheio de brigadeiro cremoso feito com Leite Moça e coberto com ganache de chocolate; Cheesecake feito com Negresco, uma torta cremosa à base de queijo e entremeada com pedaços de biscoito negresco; Torta Banoffe, torta de massa crocante e amanteigada, recheada com doce de leite argentino, ganache de chocolate, bananas e cobertura de chantilly; e a Torta de Limão feita com Negresco, torta a base de biscoito negresco, recheada com creme de limão e coberta com marshmallow. Os preços vão de R$ 18 a R$ 22.



A Johnny Rockets Curitiba está localizada no ParkShoppingBarigüi – Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 600 e tem horário de atendimento de segunda a segunda, das 11h30 às 23h.