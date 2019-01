Novo bar de Curitiba tem máquina que enlata o chope de forma personalizada

Da Redação Bem Paraná com assessoria

A Beer Mad, novo bar de cervejas especiais localizado na vila gastronômica Souq, começou suas operações com uma novidade para os clientes: uma máquina de crowler, inédita no Brasil, que enlata chopes e produz rótulos personalizados.

Os clientes podem escolher qualquer uma das opções disponíveis no tap da loja para ser enlatada. As latas comportam 473 ml, a medida padrão de um pint, e são decoradas com um rótulo especial da Beer Mad, desenvolvido pelo artista Gustas, grafiteiro paulista radicado em Curitiba.

Inédito, o rótulo tem como inspiração a capital do Paraná, onde uma Alice desconstruída está cercada por pontos turísticos da cidade, como a Ópera de Arame e o Jardim Botânico. "Em algumas semanas as latas poderão também ser personalizadas conforme o gosto do cliente, seja para uso pessoal ou corporativo, em eventos, casamentos e ações de marketing", explica Daiane Santos, gerente do bar.

“A máquina de crowler é mais uma exclusividade que trouxemos para o Brasil. Com tecnologia de ponta, as pessoas podem escolher seu chope favorito e levá-lo para casa enlatado e com o rótulo de sua preferência, em um procedimento rápido, que leva apenas dois minutos. Essa também é uma excelente opção de presente para os amantes de cerveja”, conta Daiane, frisando que o crowler embarca tecnologia norte-americana, desenvolvida no Michigan, que realiza todo o procedimento sem necessidade de qualquer equipamento extra.

O tap list da Beer Mad é composto por 12 torneiras, com opções de chopes inéditos em Curitiba, como o Demoiselle (de Ribeirão Petro) e a Leuven (de Piracicaba). Um dos grandes destaques da seleção das cervejas do bar é a quantidade de opções do estilo IPA, que já chegaram a ocupar quase 70% do tap.

Serviço:

Beer Mad – Souq

Avenida Iguaçu, 4399

Terça a sexta-feira das 17h às 23h

Sábado e domingo das 11h às 23h

www.facebook.com/beermadoficial/

www.instagram.com/beermadoficial/