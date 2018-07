Novo bar no Batel oferece variedades de uísque e gim

Redação Bem Paraná, com assessoria

A partir de sexta-feira, dia 20 de julho, os curitibanos amantes de uísque e gin terão um endereço para “bater cartão” na capital paranaense: o Jack & Gin. O bar, que foi implantado no Street 444, trará conceitos inéditos para Curitiba, apostando em um espaço temático premium que vai oferecer bebidas com toda a excelência da Jack Daniel´s e da destilaria Amázzoni.

Com quase 70m², o Jack & Gin terá capacidade para atender, aproximadamente, 60 pessoas. Para quem aprecia um bom uísque, o empreendimento trará a linha completa da Jack Daniel‘s, passando pelos uísques mais tradicionais até os sazonais. Com uma história secular, que teve início com Jasper Newton Daniel (Jack para os íntimos), nos Estados Unidos, em 1860, a marca Jack Daniel´s se consagrou como uma das mais imponentes e conhecidas do mundo. Unanimidade entre os amantes de uísque e queridinho das estrelas do rock, a bebida se transformou em um sinônimo de rebeldia e bom gosto para quem aprecia um bom destilado.

Já quem ama gin, bebida que caiu no gosto dos brasileiros sendo incorporada a drinks exclusivos e com características marcantes, poderá curtir uma carta de coquetéis exclusivos preparados pelo premiado mixologista Lutti Andrighetto. Os drinks trarão toda a excelência da Amázzoni Gin, eleita a Melhor Destilaria Artesanal do Mundo no concurso World Gin Awards, realizado em Londres (Inglaterra), no começo do ano. Produzido na Fazenda Cachoeira, em Barra Mansa, interior do Rio de Janeiro, o gin da Amázzoni traz em sua receita ingredientes como louro, zimbro, coentro, limão, mexerica, castanha-do-pará, cipó-cravo e cacau, entre outros princípios botânicos.

Além da vasta opção de bebidas, o Jack & Gin vai disponibilizar, com um atendimento exclusivo e extremamente personalizado, todas as opções gastronômicas do Street 444, entre elas hambúrgueres com inspiração na gastronomia de rua nova-iorquina, pratos com uma pegada contemporânea e tábuas de frios.

O Jack & Gin vai funcionar no Street 444 (Alameda Presidente Taunay, nº 444), no bairro Batel, de segunda a sexta, a partir das 17h, e aos sábados, a partir das 16h. Mais informações no site www.street444.com.br.