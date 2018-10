Novo boletim eleva para 25 os casos de dengue no Paraná

Antonio Trajano

No último boletim da dengue divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde na terça-feira, o Paraná contava com 25 casos confirmados, sendo 19 autóctones (cuja infecção ocorreu no Estado) e 6 importados. Os números correspondem ao novo ano epidemiológico iniciado em agosto deste ano e que termina em julho de 2019, e seguem a tendência de queda dos últimos dois anos de queda de casos no Estado, que terminaram com menos de mil casos positivos.

Mas, agora que começa o período de chuvas e calor, condições propícias para a proliferação do mosquito transmissor, Aedes aegypti, os cuidados devem ser intensificados. O Paraná é um dos poucos estados que incluiu a vacinação como medida preventiva.