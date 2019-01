Da Redação

A Regional da Saúde de Cascavel registrou os primeiros casos autóctones de dengue do novo ano epidemiológico, ou seja, foram contraídos na própria região, o que comprova a circulação do vírus. São seis casos confirmados entre 180 notificações – dois estão no próprio município de Cascavel, outros dois em Cafelândia, um em Corbélia e outro em Iguatu.

Mas o único município do Paraná considerado em epidemia é Uraí, que fica na regional de Cornélio Procópio, no Norte do Estado, onde existem 36 casos autóctones. O boletim da semana epidemiológica que terminou ontem registra um total de 6.528 notificações feitas desde agosto do ano passado, em 246 municípios; destas, 4.230 já foram descartadas. Os casos confirmados desde agosto, que são 154, estão em 49 municípios paranaenses, cinco a mais que na última semana.

No caso da chikungunya, o Paraná tem apenas dois casos confirmados, mas todos foram contraídos fora do Estado. O único caso de zika, no entanto, foi contraído no próprio município de Foz do Iguaçu, que tem outros 11 casos de notificação em investigação.

A proliferação do mosquito transmissor aumenta muito no verão e é absolutamente necessário que as pessoas eliminem todo tipo de água parada como vasos de plantas, garrafas, lixo , bebedouros de animais, entre outros onde as larvas do mosquito se criam.

Mortes

No caso da adolescente morta no início do mês, os exames confirmaram que não se tratou de dengue. As causas ainda estão sendo investigadas. Também foi confirmada que não foi dengue a causa da morte de uma mulher em Astorga, como alguns blogs chegaram a noticiar.