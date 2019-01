Novo canal

Josiany Vieira | josianyvieira@yahoo.com.br

A empresária e contadora curitibana Luciana Falavigna estreou um canal no YouTube onde apresentará um programa semanal com dicas e informações de contabilidade. Numa linguagem simples vai abordar questões de empreendedorismo e contabilidade voltadas às pequenas e médias empresas. Luciana convida os interessados a se inscrever no canal para receber as informações atualizadas e novidades. Luciana Falavigna é proprietária do escritório Luciana Falavinha Contabilidade Empresarial, e também é mentora do projeto Decole do programa Band Mulher no Paraná.

Pesquisa

global divulgada pelo escritório de advocacia Baker McKenzie, em cooperação estratégica com Trench Rossi Watanabe, aponta que , apesar dos grandes escândalos recentes de corrupção e do crescente incentivo para adoção de práticas integradas com os departamentos internos de compliance, ainda há um claro isolamento destes departamentos que ocupam posições secundárias na cadeia de tomada de decisões estratégicas e comerciais.

Sustentável

As ações de sustentabilidade da MRV Engenharia, que visam alcançar os Objetivos de Desenvolvimentos Sustentáveis (ODS) propostos pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2015, mais uma vez foram reconhecidas pela entidade mundial. Em carta à construtora, a ONU reconhece as iniciativas e incentiva a continuidade de práticas sustentáveis para demonstrar que os negócios empresariais são forças reais para a redução dos impactos que geram mudanças climáticas e para o crescimento de oportunidades para crianças e jovens. “Com sua liderança, incentivo você a continuar seus esforços para demonstrar que os negócios são uma força para o bem”, diz trecho do texto assinado pela CEO do Pacto Global da ONU, Lise Kingo.

Produtores caseiros de cerveja de todo país terão até o dia 15 de março para se inscreverem e enviarem as amostras de sua Session IPA, rótulo tema da

10° edição do Eisenbahn Mestre Cervejeiro.

A Amadeus anuncia a nomeação estratégica de Stefan Ropers, grande nome em negócios e tecnologia, para conduzir os negócios de crescimento estratégico da empresa, com efetivação em 1° de Fevereiro de 2019.

Nesta quinta-feira (24/01), a partir das 21h, o +55 Bar recebe o nome que é referência quando o assunto é funk brasileiro! DJ Marlboro toma conta da festa “Bug do Milênio” que tem como intuito relembrar hits clássicos de uma era nostálgica.

Até 29 de janeiro o Studio D1 realiza Workshop de Férias com aulas de ballet clássico, jazz, street dance e contemporâneo, a partir de R$30.

Até 27 de janeiro, a cidade de Taipei, em Taiwan, será palco do maior campeonato de DJs do mundo, o Red Bull Music 3Style. Natural de Curitiba, o brasileiro DJ Morenno é um dos finalistas e tentará trazer esse título ainda inédito para o país.