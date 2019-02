Ivan Santos com colaboração dos editores do Bem Paraná politica@bemparana.com.br

O diretor-presidente do Bem Paraná, Rodrigo Barrozo, foi recebido ontem pelo ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gustavo Bebianno, em Brasília. Na reunião, falaram sobre os projetos do novo governo.

Agenda cheia

O governador Ratinho Junior (PSD) cumpriu na quarta-feira uma agenda movimentada em Brasília com ministros de Estado, autoridades do Poder Judiciário e órgãos de fiscalização. A comitiva paranaense discutiu questões como concessões na área de infraestrutura e a instalação de um Tribunal Regional Federal (TRF) em Curitiba. Os compromissos também incluíram conversas nos ministérios da Educação e Saúde e no Trbunal de Contas da União (TCU). A agenda de infraestrutura do governador teve encontros com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas; e Adalberto Santos de Vasconcelos, secretário especial da Secretaria do Programa de Parcerias deI nvestimentos (PPI).

Concessões

Ratinho Jr disse que o governo do Paraná pretende ampliar as concessões e parcerias com a iniciativa privada para viabilizar grandes empreendimentos de infraestrutura. “Nós estamos preparando um ambiente de um Estado mais aberto, moderno e rápido para avançar nas concessões”, afirmou. Ele apresentou o Programa de Parcerias do Paraná (PAR) ao governo federal e afirmou que o projeto estabelece normas avançadas para a desestatização e parcerias com o setor privado. “Queremos estreitar o relacionamento com o governo federal e estamos nos programando para ampliar as Parcerias Público-Privadas e as concessões com a legislação mais moderna do país”, explicou.

Ferrovia

O governador ainda ressaltou que tem um planejamento audacioso para diversificar a infraestrutura do Paraná, que é a ferrovia bioceânica entre os portos de Paranaguá e Antofagasta, no Chile. A ideia já foi apresentada ao presidente Jair Bolsonaro. Este projeto vai ampliar as exportações brasileiras, em especial a paranaense, para a Ásia, além de possibilitar a exportação de minério do Chile pelo Porto de Paranaguá. Segundo o secretário estadual do Planejamento e Projetos Estruturantes, Valdemar Bernardo Jorge, o Paraná quer implementar programas de investimentos que tenham “transparência, governança e segurança jurídica”.

Retorno

Vereador por dois mandatos, entre 2008 e 2016, o arquiteto e urbanista Jonny Stica (PDT) assumiu, ontem, peça terceira vez o cargo na Câmara Municipal de Curitiba Com 5.396 votos nas eleições de 2016, Stica é o primeiro-suplente da coligação PDT-PRB e assumiu a cadeira deixada por Goura (PDT), eleito deputado estadual – que entregou uma carta de renúncia ao mandato e toma posse na Assembleia Legislativa hoje. Quando ocupou pela primeira vez uma cadeira no Legislativo curitibano, em 2009, Stica tinha apenas 23 anos de idade. Hoje, está com 35.

Bandeiras

“Na época, ninguém acreditava para se eleger tão novo”, recorda o parlamentar, que disse ter buscado, e conquistado logo de cara, o apoio do pai e também ex-vereador de Curitiba, Natálio Stica. Nos primeiros dois mandatos, Jonny Stica defendeu bandeiras como meio ambiente, mobilidade, sustentabilidade, cultura e políticas públicas para a juventude – sendo esta última relacionada à sua experiência como presidente do Diretório Central de Estudantes (DCE) da PUC-PR, ainda na época da faculdade de Arquitetura.