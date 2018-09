Novo grupo com 80 refugiados da Venezuela chega a Curitiba

Redação Bem Paraná

Ointenta refugiados da Venezuela desembarcaram na tarde desta terça (25) no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Eles pediram “refúgio ou residência” no Brasil e aceitaram participar da interiorização, criada para ajudar famílias em situação de extrema vulnerabilidade social a encontrar melhores condições de vida, Eles vieram numa Boeing 767, da Força Aérea e seguem neste momento para uma instituição situada na Vila Fanny, em Curitiba. As famílias venezuelanas serão acolhidas no Convento dos Freis Carmelitas.

Esta é a 10ª etapa do processo de interiorização do Governo Federal. Até agora, 17 voos foram realizados desde abril e oito estados do país e o Distrito Federal receberam venezuelanos que migraram para Roraima em busca de melhores oportunidades de vida e trabalho. Agora já são 2.206 venezuelanos interiorizados. A interiorização tem o apoio da Agência da ONU para Refugiados (ACNUR), da Agência da ONU para as Migrações (OIM), do Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).