Novo leilão do Hospital Evangélico é nesta semana. Três consórcios participam

Da Redação Bem Paraná com assessoria

O leilão do Hospital Evangélico e da Faculdade Evangélica do Paraná está marcado para a próxima sexta-feira (28) em Curitiba. Será a segunda tentativa de leiloar o Evangélico. O primeiro, também neste ano, acabou anulado pela Justiça do Trabalho depois que o vencedor não fez o depósito do sinal em tempo hábil. O consórcio vencedor deveria ter pago 20% do valor até cinco dias após o leilão, que aconteceu no dia 17 de agosto.

Para este segundo leilão, três consórcios entregaram a documentação para participar do pregão, que tem lance inicial de R$ 206 milhões.