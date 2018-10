Novo limite de R$ 1,5 mi para compra de imóvel com FGTS começa nesta terça

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O CMN (Conselho Monetário Nacional) antecipou de janeiro de 2019 para esta terça-feira (29) a elevação do limite para financiamento de imóveis que permitem o uso de FGTS de até R$ 950 mil para R$ 1,5 milhão.

A medida havia sido tomada em julho, e entraria em vigor somente em janeiro do ano que vem, mas foi antecipada pelo conselho.

De acordo com o CMN, isso foi feito porque a vigência imediata não trará necessidade de maiores ajustes nos sistemas internos das instituições.

Pela decisão, o teto do imóvel financiado dentro do SFH (Sistema Financeiro de Habitação) vai subir de R$ 950 mil, valor válido hoje para compradores de imóveis em São Paulo, Minas Gerais, Rio e Distrito Federal, para R$ 1,5 milhão em todos os estados.

A decisão reedita uma medida de caráter temporário tomada entre fevereiro e dezembro do ano passado. Agora, o novo valor não terá prazo para acabar.

O limite máximo dos juros das operações enquadradas nas regras do SFH é de 12% ao ano, com atualização pela TR (Taxa Referencial). O sistema regula a maioria dos financiamentos imobiliários no Brasil e usa recursos do FGTS ou da poupança.

Para usar os recursos que acumulou em sua conta do Fundo, o comprador de um imóvel adere automaticamente ao sistema.