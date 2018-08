Novo livro de autor de 'Game of Thrones' ganha editora e data de lançamento no Brasil

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Boa notícia para os fãs de "As Crônicas de Gelo e Fogo", série de livros de George R.R. Martin que baseou a série "Game of Thrones", exibida pela TV no canal HBO.

A editora Companhia das Letras adquiriu o direito de "Fire & Blood", que no Brasil terá o título literal de "Fogo & Sangue" e confirmou o lançamento para novembro de 2018, junto com a publicação americana.

De acordo com um comunicado da editora, a trama do novo livro será situada três séculos antes dos eventos apresentados em "As Crônicas de Gelo e Fogo" (publicados pela editora Leya) e conta a história da ascensão da Casa Targaryen e como ela venceu a guerra que uniu os Sete Reinos até os eventos da Dança dos Dragões, evento que quase extinguiu os senhores dos dragões.

O livro terá também cerca de 75 ilustrações em preto e branco, assinadas por Doug Wheatley. A trama completa de "Fogo & Sangue" será dividida em dois volumes.

Na TV, a trama de "Game of Thrones" já ultrapassou o tempo da ação dos livros. A última temporada enfrentou vários problemas de vazamento e a crítica da trama, já sem o suporte dos livros de Martin, ficou dividida. Mesmo assim, a série foi mais uma vez a recordista de indicações no Emmy. Já a próxima temporada deve ir ao ar apenas em 2019. Será a última.