Novo McLaren 720S Spider, as estrelas como testemunha 

A McLaren apresenta a versão conversível do 720S, o novo 720S Spider. O bólido manteve o motor V8 biturbo de quatro litros com 720 cv, e ganhou pouquíssimo peso no processo de transformação em conversível. Com isso, tanto o comportamento dinâmico quanto o desempenho em linha reta do Spider foi pouco afetado quando comparado ao cupê. O tempo de aceleração de zero a 100 km/h é exatamente o mesmo do cupê: 2,9 segundos. De zero a 200 km/h o Spider é apenas 0,1 segundo mais lento, atingindo a velocidade em 7,9 segundos. A velocidade máxima de 341 km/h é a mesma do cupê, mas o teto precisa estar fechado. Com ele aberto, o 720S Spider não passa dos 325 km/h. Aliás o teto é que tem uma grande novidade, ele é feito de fibra de carbono com a porção central de vidro com sistema eletrocrômico, podendo ficar transparente ou opaco de acordo com o gosto do proprietário. Com o carro desligado, ele escurece automaticamente. A abertura e o fechamento levam 11 segundos e podem ser feitos a até 50 km/h. Quanto ao design, ele é sutilmente diferente de sua versão fechada, especialmente no deck traseiro, como era de se esperar de um conversível. A carroceria de fibra de carbono é tão rígida que, segundo os engenheiros da marca, não seria preciso adicionar reforços pela ausência do teto. Entretanto, a McLaren incluiu apoios estruturais para aumentar a segurança em caso de capotamento. As colunas C são vazadas (em arcobotante) para atender uma dupla necessidade: direcionamento do ar e otimização da visibilidade externa. Em alguns países, o modelo já pode ser encomendado, e as primeiras unidades têm previsão de entrega para março do ano que vem. Os preços partem £ 237 mil (R$ 1,18 milhão) no Reino Unido para o Brasil. acrescentar os impostos.