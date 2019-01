Novo Mercedes CLA Coupe é derivado do Classe A

O polêmico Classe A da Mercedes voltou a ser vendido no Brasil na versão Hatch durante o Salão de São Paulo. Em dezembro foi lançada a versão sedã por R$ 194.900. Agora a Mercedes-Benz acaba de revelar a nova geração do CLA, variante cupê de quatro portas do compacto. A sua primeira aparição aconteceu na CES 2019, feira de tecnologia realizada anualmente em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Como de praxe nos cupes o caimento acentuado do teto na parte traseira, o novo CLA ficou mais agressivo, exibindo dois vincos pronunciados no capô, e também maior: cresceu 4,8 cm no comprimento, totalizando 4,68 m, ganhando mais espaço interno - a exemplo do que aconteceu com o hatch. A edição de lançamento exibida é a CLA 250, equipada com o mesmo motor 2.0 turbo a gasolina do Classe A 250 recém lançado aqui, capaz de render 224 cv de potência e ajustado para entregar no CLA 35,7 kgfm de torque.

A transmissão é automatizada de dupla embreagem e sete marchas, com tração dianteira. As vendas na Europa começam em maio e vão incluir opções a diesel e com tração integral. O novo CLA tem interior totalmente renovado e mais luxuoso, com direito a painel de instrumentos e central multimídia integrados em duas telas de alta resolução de 10 ou 12 polegadas, dependendo da configuração, sem contar com o sistema de assistente virtual MBUX, que permite aos ocupantes ajustarem funções do veículo por meio de comandos de voz em linguagem natural ou gestos - novidade introduzida no CLA, que ainda traz, ainda, faróis de LEDs com luz alta automática opcionais e sistemas de condução semiautônoma herdados do irmão maior CLS, outro cupê de quatro portas, e também emprestada dos luxuosos Classe E e Classe S.

Também oferecida de forma opcional, a tecnologia é capaz de identificar radares a cerca de 500 m de distância, bem como frear automaticamente para evitar ou reduzir o dano de colisões.