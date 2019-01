Novo prédio em Curitiba mira no público jovem

Da Redação Bem Paraná com sites

A Construtora Vanguard Home apresenta ao mercado imobiliário um empreendimento inédito com foco nos millennials – pessoas com idade entre 25 e 35 anos. O Evolve foi pensando para jovens exploradores e antenados, que gostam da modernidade e estão conectados ao futuro. O Evolve oferece apartamentos de 65 a 105 metros quadrados privativos com opções de até três tipos de planta – na qual é possível ajustar de acordo com o perfil de cada cliente. Os diferenciais do moderno residencial serão visto dentro e fora de casa. Logo na entrada, uma guarita com espaço delivery instalada com refrigeração para receber e guardar a refeição em segurança. Dentro do apartamento, tomadas USB na sala e dormitórios, ponto para roteador wi-fi; ponto de água para geladeira e opção de ponto de fogão em ilha para quem pretende construir uma moderna cozinha. As varandas contarão com churrasqueira e bancada com água aquecida.

O Evolve possui fachada contemporânea inspirada na arquitetura industrial dos residenciais nova-iorquinos e nos edifícios britânicos. Recebe tons grafite e detalhes em metal que se misturam à fachada de tijolos à vista, lembrando os clássicos prédios de Londres.

Estilo de vida sem sair de casa

As áreas comuns do Evolve contarão com infraestrutura para instalação de internet wi-fi para conexão em tempo integral; Chromecast para conectar os dispositivos móveis às televisões de todos os ambientes; Cross Training, espaço projetado para praticar exercícios físicos e manter a saúde em dia de forma diferenciada; Working Space, espaço compartilhado entre os moradores dedicado para trabalho e estudos; o Meeting para rápidas reuniões em um ambiente confortável e equipado.

Os futuros moradores e seus amigos viverão uma experiência gourmet no Chef’s Table, um espaço desenvolvido para que possam cozinhar receitas originais entre família e amigos. O Evolve também contará com uma Poker Room, uma sala para descontração para curtir os jogos entre os convidados.

O Evolve recebe uma Indoor Pool, sauna e hidro com spa para relaxar após um dia de trabalho. A piscina aquecida contará com raia de 12,5 metros que permite acesso à sauna via uma passagem submersa. Completa o espaço de relaxamento o deck perfeito para curtir o final de tarde ao ar livre.

O ambiente externo foi preparado com um Urban Square, um jardim que se mistura à arquitetura do moderno residencial. O jardim ganha um espaço para plantar e cultivar os próprios temperos. Já o Pet Backyard é um ambiente exclusivo para levar o pet da família para brincar e gastar energia em um espaço seguro e adequado

As vagas de garagem contarão com infraestrutura para carregamento de carros elétricos e o Bike rack para guardar com segurança a bicicleta em um ambiente pensado exclusivamente para facilidade dos moradores.

O residencial Evolve está localizado em uma região arborizada na rua Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, no bairro Cristo Rei, próximo a praça e jardins. A localização privilegiada permite fácil acesso ao Centro e às universidades da região, como UFPR, UniBrasil e UniCuritiba.