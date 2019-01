Novo reality reúne jovens bissexuais em busca do amor

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nove jovens britânicos que nunca se viram se reúnem em uma casa onde compartilham suas histórias, medos, dúvidas, romances e muita diversão. O roteiro parece ao de outros realities shows, mas esse é diferente: todos os participantes são bissexuais, em busca, não de um prêmio, mas de autoconhecimento.

The Bi Life estreia nesta segunda-feira (21) no canal pago E! com uma proposta nova. Sob comando da drag queen australiana Courtney Act (também conhecido pelo seu nome verdadeiro, Shane Jenek), mostrará um grupo de jovens reunidos, mas não confinados, curtindo o verão de Barcelona, na Espanha. Sem voto, eliminação ou prêmio, eles querem encontrar o amor.

"É divertido mostrar uma dinâmica diferente, meninos e meninas saindo com meninos e meninas, os dois gêneros. Não é uma competição, é um grupo de pessoas dando apoio uns aos outros. Acho que é a primeira vez que eles ficam em um grupo em que são a maioria. Mesmo quando estão entre gays, bissexuais têm que se explicar", afirma Courtney.

A apresentadora promete algumas crises e conflitos no processo de autoconhecimento dos participantes. Segundo ela, há casos de pessoas que nunca saíram com alguém do mesmo sexo, mas se sentem atraídos, assim como de mulher que nunca beijou outra menina, mas já manteve um relacionamento virtual com uma.

"Essa é uma oportunidade de sair de um drama no Reino Unido e vir para Barcelona, que tem um clima incrível e praias lindas e aproveitar esse ambiente para explorar sua sexualidade", explica Courtney. "É uma espécie de 'Dawson's Creek' bissexual em Barcelona", completa aos risos.

Na busca pelo amor, os participantes têm encontros às cegas ou duplos, com homens ou mulheres, mas sempre com pessoas de fora da casa. Todos assistem aos encontros e depois conversam sobre, expondo expectativas, percepções, desejos e inseguranças.

Para Courtney, o programa é importante por representar um grupo de pessoas que nunca está em visibilidade. "Eu não vi esse tipo de coisa quando criança ou enquanto crescia. Nunca me vi representado nos programas que assistia. Isso cria um isolamento, uma vergonha, um sentimento de que ninguém é igual a mim, de que eu estou sozinho."

Courtney participou da versão australiana de American Idol, como Shane Jenek, e do reality RuPaul's Drag Race, além de ter ganhado o britânico Big Brother Celebridades. Ela, que diz se sentir atraída pelos dois gêneros, conta que passou por um longo processo na descoberta de sua sexualidade e já se definiu como bissexual e homossexual.

The Bi Life estreou em agosto do ano passado no Reino Unido e na Irlanda. No Brasil, o reality passará às segundas-feiras, no canal pago E!, às 20h, e terá dez episódios. "Preparem-se para ver as histórias verdadeiras de solteiros bissexuais, que são a maior parte da comunidade LGBTQ+, porém os mais desconhecidos", promete Courtney.

*A jornalista viajou a convite do E!